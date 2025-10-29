La demanda de VPO vuelve a crecer y ya supera las 103.000 personas en Euskadi

La lista de demandantes de vivienda pública sigue al alza en Euskadi. El número de personas que necesita acceder a una VPO para vivir de ... forma holgada se ha incrementado un 4,9% en el último año hasta alcanzar las 103.710 personas. «El 85% de las mismas están emancipadas y muchas de ellas perciben ayudas al alquiler», matizan desde el Gobierno vasco. Aun así, pese a tener un piso, cumplen con los requisitos establecidos en Etxebide para solicitar un piso público.

Los datos los dio a conocer ayer el Observatorio vasco de la Vivienda a través del informe que publica cada trimestre y que analiza la evolución de la demanda por municipios. El documento muestra que en Bizkaia son 56.621 las unidades convivenciales que necesitan acceder a una VPO, un 5% más que en 2024. La mayoría opta por un piso en arrendamiento -43.494 personas-, aunque también hay quienes esperan alcanzar un piso protegido en compra. Y no son pocos. 12.767 vizcaínos prefieren esta opción.

Juventud e inmigración

El Gobierno vasco asegura que la demanda «se ha ido modificando a lo largo de los años». «Antes se asociaba en gran medida con personas, muchas de ellas jóvenes, sin emancipar, que residían en el hogar familiar. Mientras tanto ahora, la mayor parte de las solicitudes se asocia a personas independizadas», asegura. Pero por otro lado, el Departamento de Vivienda sostiene que la reducida tasa de emancipación, que lleva a que muchos jóvenes sigan viviendo en casa de sus progenitores, ha llevado a una «demanda latente» condicionada por «el reducido nivel salarial y la escasez de pisos». Al mismo tiempo, detectan en el aumento de la población extranjera, «un reto para las políticas de vivienda de cara a poder proveer una oferta suficiente de vivienda protegida en alquiler».