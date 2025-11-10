El DeLorean de Bilbao

Jon Uriarte Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:56 Comenta Compartir

Un momento Doc, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?». De esta forma presentaba McFly el legendario coche, hace ahora 40 años. El genio le respondió. Pero olvidó añadir un detalle. «Y con él podrás viajar en el tiempo hasta un lugar llamado Bilbao». Si son afortunados pueden ser testigos. No solo recorre las calles del botxo. Vive en él. La culpa la tiene Jon Villamor, un paisano nacido hace 42 años que hincó codos en los colegios inglés y alemán y después en la Universidad de Deusto. Pero, además del derecho, otra actividad ocupa su tiempo y pasión. Los coches. La fiebre le llegó por su padre, Bernar Villamor, y por su madre, Begoña Muguerza, en los albores de su infancia. Aunque un regalo la afianzó. Un mercedes alas de gaviota.

A escala, obviamente. Le pareció el vehículo más imponente del planeta. Y quiso el destino que otras alas acabaran llegando a sus manos décadas después. Las de un DeLorean. Ahora es socio fundador del club de dicho coche en España, con sede en Bilbao, y está encantado de contar la historia y curiosidades de esta joya.

Jon Z DeLorean era vicepresidente de General Motors cuando. Decepcionado con el camino elegido por la famosa empresa, decidió dejarla para crear su propio coche. Lo logró. En 1975 empezó su desarrollo y le fue muy bien. Tanto, que abrió una fábrica en Europa. Llegó a estar en negociaciones con el Gobierno español para ello, pero la opción de Irlanda del Norte resultó más interesante. Hasta que llegó la recesión.

Tener un deportivo era un capricho, incluso en EEUU. De 1980 al 1983 entró en quiebra. Ya no se fabricarían más unidades. Pero entonces el destino se empeñó en convertirlo en icono y mito. Robert Zemeckis estaba comiendo en Hollywood con parte de su equipo, mientras preparaba una película que se llamaría 'Regreso al Futuro'. La idea era que McFly y Doc Brown viajaran por el tiempo en un frigorífico. Pero temían que los niños estadounidenses se metieran en las neveras y las querellas empezaran a llegar.

Necesitaban otra cosa. Y justo cuando salían del restaurante vieron un coche extraño, con el acero inoxidable como único color, recorriendo la avenida. Fue una revelación. Esa sería su máquina. Asegura la leyenda que no fue casualidad. Que ese coche venía del futuro y sabía a qué hora exacta debía pasar por allí. A saber. Lo que nadie discute es que fue una gran elección. De hecho espectadores, tanto de antes como de ahora, creen que es un vehículo creado para la película. Que no existe. Como le pasó a Jon cierto viernes de 1990. Había ido al Astoria con su abuela, como tantas veces, para ver aquella película de la que todos hablaban. La última entrega de la saga. Tiempo después, porque no existía el comodín de buscarlo en el móvil, descubrió que era real. Pasaron los años y en 2003 localizó uno. Estaba, no podía ser de otra manera, en Hollywood. Y se lo trajo a Bilbao.

Hay coches que son mucho más que ruedas y motor. Basta con contemplarlos para que nos lleven a otro tiempo y espacio. Puede ser al pasado compartido o a cierta tarde de cine con la abuela. Hablar con Villamor confirma que es así. Combina momentos propios con detalles del coche o la saga. Ríe al recordar los problemas que tuvieron con las puertas, sobre todo, en la tercera entrega. Las barras de torsión son especiales y están basadas en las de los aviones de combate. El calor del desierto afectó a su mecanismo y por eso hay instantes en que se dan con ellas.

Es tan solo uno de los detalles que aprecia su ojo entrenado. Ha visto la saga millones de veces. En breve lo hará con su hija, que lleva poco en este mundo. Ya llegará el día. Al fin y al cabo no conduce un coche. Tiene un DeLorean. La máquina perfecta para viajar desde Bilbao hasta cualquier lugar en el tiempo.