Los delitos sexuales se disparan en Bizkaia mientras bajan las estafas por internet

Luis López Martes, 11 de febrero 2025, 01:47

Hace exactamente una semana el Ayuntamiento de Bilbao sacaba su encuesta sobre seguridad y el resultado era malo: la ciudadanía le pone a la ciudad una nota de 5,73 sobre diez en este asunto. Un aprobado por los pelos. Y esa calificación no ... deja de bajar desde hace años. ¿Sólo es una percepción? Pues no, es un efecto directo de la realidad. Según los datos sobre delincuencia del Ministerio del Interior correspondientes a 2024 aumentan de manera acusadísima los comportamientos más graves tanto en la capital como en el conjunto del territorio. En el lado opuesto, y como buena noticia, baja la ciberdelincuencia tras años en los que no dejaban de dispararse los timos 'online'. Esto tiene un efecto compensación y hace que el balance global, es decir, la cifra total de infracciones penales, baje un poco: un 1,2% en Bizkaia y un 0,2% en Bilbao (con 58.525 y 23.763 casos, respectivamente).

César Charro, experto en seguridad y presidente del Observatorio Vasco de Seguridad, apunta que ese ascenso de los delitos que tienen aparejadas penas más graves es muy preocupante, además de por lo evidente, por una razón adicional: «Quienes los cometen no temen ir a la cárcel o no son capaces de calibrar las consecuencias de sus actos». Lo que quiere decir es que tiene cierta lógica que suban los hurtos (que suben) porque es frecuente que nunca se encuentre al culpable, o si se da con él acabe de vuelta en la calle en unas horas. En definitiva, que la pena a menudo no desincentiva la comisión del delito. Sin miedo o sin sentido Sin embargo, cuando se habla de violaciones o asesinatos ya se habla de comportamientos por «los que se va a la cárcel». De manera que el perfil del delincuente en estos casos es, lógicamente, más peligroso. Insiste Charro: «O no temen las consecuencias, o no las calibran». Vincula esta situación con el consumo de drogas. De hecho, en el último año los delitos por tráfico de estupefacientes también se han disparado un 27%, hasta 273 en todo el territorio (de ellos, 69 en Bilbao, donde el incremento ha sido aún mayor, del 30%). Se refiere a jóvenes que desde la adolescencia han tenido contacto con estupefacientes y que, o bien bajo sus efectos o bien por los daños permanentes que ocasionan esas sustancias en su conducta, acaban cometiendo delitos gravísimos. Con esto también podría tener que ver el aumento de ataques con lesiones y riñas tumultuarias, que subieron en Bizkaia un 11,4%, hasta 742. De ellas, 276 se produjeron en Bilbao, con un aumento del 6,2%. En relación a las agresiones sexuales Charro apunta hacia otro factor «del que es difícil hablar: la llegada de personas de partes del mundo en las que la cultura de respeto a la mujer no es como aquí». Este asunto es delicado, pero ya la Fiscalía de Bizkaia, en su memoria de 2023, alertaba de que el 64% de los detenidos por delitos sexuales eran extranjeros. «Para conocer esta realidad y tratar de solucionar el problema habría que hacer estudios, tener un diagnóstico, una radiografía. Pero no se hace porque hay miedo a abordar el tema desde un punto de vista científico». Es muy crítico con todo esto. «No podemos asumir como normal que suban casi un 25% las agresiones a mujeres y no querer abordar el tema». Para César San Juan, profesor de Psicología Criminal en la UPV/EHU, el aumento de la violencia sexual es «muy preocupante» y, lo mismo que Charro, echa en falta «un análisis» sobre el perfil del delincuente, un perfil en el que personas nacidas en otros países están «sobrerrepresentados». «Si no se estudia esta realidad difícilmente se van a poder tomar políticas de prevención adecuadas», razona, aunque también entiende lo resbaladizo del terreno por el riesgo de estigmatización de ciertos colectivos. En la otra cara de la moneda, en el lado positivo, está, como se ha adelantado, la ciberdelincuencia, que baja tanto en el conjunto del territorio como en la capital, y en proporciones parecidas. En Bizkaia se produjeron en 2024 un total 12.033 estafas informáticas, un 7,9% menos que en los doce meses anteriores. Evolución previsible Dice César San Juan que «es lógico que ahora haya una tendencia a la baja porque se habían disparado muchísimo en los últimos años». En buena medida, se había incrementado tanto la delincuencia 'online' por «la ingenuidad de buena parte de la población», que había provocado una «migración» de ciertas mafias hacia entornos digitales. Sin embargo, «cada vez la gente está más sensibilizada, hay más información». «La ciudadanía está más atenta», coincide César Charro. Más allá de las variaciones de un año para otro, también merece la pena analizar la evolución en la última década. En 2015 se registraron en Bizkaia menos de 50.000 delitos, lo que supone que han aumentado un 20%. Entonces hubo sólo 27 violaciones, frente a las 160 actuales. Y los delitos contra la libertad sexual, en su conjunto, fueron 230, lejos de los 519 del último ejercicio. En parte, la explicación de semejante desastre podría estar en la mayor sensibilización social con respecto a estos delitos, esto es, que se denuncia más. Aunque sobre esto no hay datos. Crecen los hurtos y se mantienen los robos con violencia Casi la mitad de los delitos que se comenten en Bilbao son hurtos. En 2024 fueron 11.341, un 4,5% más que en el ejercicio anterior. En toda Bizkaia también subieron, pero algo menos, un 1,5%, hasta los 18.812. En cuanto a los robos con violencia e intimidación, uno de los tipos que más alarma crea, se mantienen en Bilbao (839 casos, sólo 7 más que un año antes) y en el conjunto de Bizkaia bajan un 4,7% (hasta 1.434). Por último, los robos en comercios y domicilios bajan mucho en la capital, casi un 25% (menos de 900 casos) y algo menos, un 7%, en el territorio (se quedan en menos de 5.000 delitos).

