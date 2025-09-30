La delegada del Gobierno reconoce el «mayor sacrificio» de las mujeres policías

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha reconocido «el mayor sacrificio» de las mujeres policías que sus compañeros hombres en la ... celebración del patrón de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, en el cuartel de Basauri. Garmendia ha constatado que ellas «están llegando a los puestos más altos del escalafón», «con entusiasmo y entrega», pero con más dificultades que los agentes masculinos.

La representante del Gobierno central en el País Vasco, acompañada del jefe superior y de la jefa provincial de Álava, ha dado la bienvenida a las nuevas agentes recién licenciadas que se incorporan al cuerpo, «teniendo ya a jefas como referentes». El acto se ha celebrado por primera vez de forma conjunta entre las jefaturas de los tres territorios en Bizkaia, según ha revelado el jefe superior, Jesús Herranz Torrubia.

Garmendia ha agradecido la labor, a veces «invisible», pero «imprescindible, especialmente en Euskadi» de la Policía Nacional, que «dedicáis vuestra vida a protegernos». La delegada, que ha destacado su labor en la investigación de las redes de trata de personas y contra el tráfico de drogas, ha recordado que el pasado mes de junio, tras una larga investigación, dieron por desmantelado «el mayor laboratorio de 'speed' de España» en un caserío de Zeberio. «Por cierto, todos los de esta banda eran ciudadanos vascos», ha recordado en referencia al origen autóctono de los detenidos. Uno de ellos, además, había sido líder de un grupo ultra del Athletic.

También ha felicitado al cuerpo por el «servicio itinerante del DNI y pasaporte», que recorre Bizkaia en una furgoneta, y que a partir de la semana que viene lo hará también por Álava, y del mes siguiente, por Gipuzkoa, para llegar a «los mayores con dificultades de movilidad». «Ha costado, pero es un éxito», ha dicho.

Plomo y terror

La delegada del Gobierno en el País Vasco ha recordado a los agentes caídos en acto de servicio, a los que se ha dedicado una ofrenda foral y una salva, por su sacrificio «en tiempos difíciles de plomo y de terror», a los que «los terroristas de ETA les arrebataron la vida para siempre». «Queremos que las nuevas generaciones no lo olviden, que no se silencie ni blanquee a quienes lo hicieron, lo justificaron o miraron para otro lado», ha añadido.

Por su parte, el jefe superior de Policía ha agradecido además la presencia de representantes de la Guardia Civil, Ertzaintza, Policía local y seguridad privada, «compañeros de viaje con los que trabajamos codo con codo». También «a los sindicatos policiales por defender las condiciones de los policías y trabajar para aumentar el prestigio de la institución».

Durante el acto, celebrado en el patio del acuartelamiento, que en el pasado acogió numerosas despedidas de policías asesinados por ETA, se han entregado condecoraciones al mérito civil al juez decano de Vitoria, Ignacio Sánchez Morán; a la magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de Bilbao, Yolanda Paredes, a las fiscales de trata y antidroga y al párroco de Miribilla, Yovaisa Herrán, entre otros.