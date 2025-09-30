El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marisol Garmendia, durante su intervención en el acto de Basauri. E.C.
Celebración del patrón de la Policía Nacional

La delegada del Gobierno reconoce el «mayor sacrificio» de las mujeres policías

Marisol Garmendia constata que ellas «están subiendo en el escalafón, con entusiasmo y entrega», pero con más dificultades que sus compañeros

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:17

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha reconocido «el mayor sacrificio» de las mujeres policías que sus compañeros hombres en la ... celebración del patrón de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, en el cuartel de Basauri. Garmendia ha constatado que ellas «están llegando a los puestos más altos del escalafón», «con entusiasmo y entrega», pero con más dificultades que los agentes masculinos.

