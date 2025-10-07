Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales

La Ertzaintza localizó una pistola de fuego real con munición en el barrio de Rekalde la tarde del pasado domingo durante el enfrentamiento entre dos ... clanes rivales, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. La reyerta obligó a desplegar un gran operativo, con unidades de los Bizkor, especializados en intervenciones con armas, y patrullas de Ertzaintza y Policía Municipal de Bilbao.

Cerca de las cinco menos cuarto de la tarde, ambos cuerpos tuvieron conocimiento de que se estaba gestando una pelea entre una docena de miembros de dos familias de etnia gitana, una afincada en el barrio de Rekalde y otra desplazada desde Vitoria, que amenazaban con dispararse. Vecinos vieron que llevaban algún arma de fuego. Al parecer, la disputa venía de lejos. El pasado mes de febrero, hubo una pelea con pistolas en el barrio de Salburua, en la capital alavesa, por viejas rencillas.

La tarde del domingo en Rekalde, los agentes identificaron a ocho individuos, algunos de ellos familiares entre si, que viajaban en varios coches y ocuparon palos en el suelo, además de navajas y sprays, por lo que se les abrieron denuncias por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana por portar armas blancas.

Tras este primer conato, la refriega se reavivó y llegaron en coches nuevos participantes, avisados por los primeros involucrados. Durante el enfrentamiento, los policías localizaron una pistola de nueve milímetros parabelum con munición escondida entre unos matorrales, en la calle Camino Villabaso. Tras comprobar que el arma era de fuego real. fue decomisada y está siendo analizada en busca de posibles pruebas de su pertenencia.

Entonces, se movilizaron efectivos de las Patrullas de Respuesta Inmediata (PRI) o Bizkor en previsión de que se repitieran los incidentes. El conflicto se trasladó después al hospital de Basurto, donde se encontraba uno de los implicados, lo que obligó a mantener la vigilancia policial durante toda la noche.

El jueves de la semana pasada, la Policía local intermedió en una pelea entre dos bandas juveniles, que se habían citado en el parque Europa de la capital vizcaína. En esta ocasión, se intervino también un arma corta simulada.

Segunda arma en una semana

La de Rekalde es la segunda vez que se interviene un arma de fuego real en Bilbao en menos de una semana. El sábado de la semana pasada, agentes de la comisaría de Otxarkoaga de la Policía Municipal de Bilbao encontraron en la riñonera de un detenido una pistola cargada junto con una navaja de 16 centímetros de filo y una importante cantidad de dinero. Este episodio sucedió en torno a las ocho de la tarde en la calle Zabalbide de la capital vizcaína.

Los policías vieron un vehículo mal estacionado e identificaron al conductor. Cuando pasaron sus datos por la emisora, desde la base les indicaron que el individuo tenía pendiente una requisitoria judicial. Cuando le cachearon, encontraron en el bolso, un arma de fuego en uso. La actuación terminó complicándose y uno de los agentes municipales resultó herido y tuvo que ser trasladado a la mutua.

Además, la Ertzaintza localizó la semana pasada tres armas de fuego –una pistola, una carabina y una escopeta– en un pabellón contiguo al lugar en el que se enfrentaron con palos y paraguas dos familias en el barrio de Astrabudua, en Erandio,