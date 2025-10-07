El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El arma de fuego real localizada en Rekalde. e. c.

Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales

La Ertzaintza despliega un amplio dispositivo porque los implicados amenazaban con dispararse, según varios testigos

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Martes, 7 de octubre 2025, 00:20

La Ertzaintza localizó una pistola de fuego real con munición en el barrio de Rekalde la tarde del pasado domingo durante el enfrentamiento entre dos ... clanes rivales, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. La reyerta obligó a desplegar un gran operativo, con unidades de los Bizkor, especializados en intervenciones con armas, y patrullas de Ertzaintza y Policía Municipal de Bilbao.

