Los robos se han producido principalmente en los parkings de la ciudad. I. Agiriano

Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:10

  1. Orduña

    Los turistas preguntan si es seguro aparcar en la calle

Cuando los turistas preguntan si es seguro aparcar en la calle, los trabajadores de los establecimientos hosteleros de Orduña ya no saben qué contestar. «Hace ... un tiempo sí lo era». El problema es que varios de ellos también han sido víctimas de este tipo de robos, que antes se situaban en los parkings de la localidad y que se han ido extendiendo por diversas calles.

