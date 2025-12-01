Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas

Cuando los turistas preguntan si es seguro aparcar en la calle, los trabajadores de los establecimientos hosteleros de Orduña ya no saben qué contestar. «Hace ... un tiempo sí lo era». El problema es que varios de ellos también han sido víctimas de este tipo de robos, que antes se situaban en los parkings de la localidad y que se han ido extendiendo por diversas calles.

Los delincuentes han ido perfeccionando el método para forzar los vehículos sin armar mucho escándalo. La primera señal de advertencia llegó cuando identificaron en la estación del tren a varios jóvenes que llevaban varios mecheros vacíos y «pequeñas gomas, de las que se usan para guardar los cromos».

Esas dos herramientas son, en realidad, lo que necesitan para armar un «pequeño proyectil» que les permite romper los cristales de los coches sin hacer demasiado ruido. Si el coche está aislado no dudan en utilizar una gran piedra, pero en los entornos urbanos prefieren esta pequeña arma, que se está extendiendo por diversas zonas de Bizkaia.

Así han forzado unos 50 vehículos desde verano en Orduña. En la mayor parte de los casos los ladrones «prueban suerte». Es decir, no saben si encontrarán algo de valor. De hecho, en muchos casos el importe de la reparación ha sido superior al valor de los objetos sustraídos. A veces rompen un cristal por una sudadera, pero también se han llevado ordenadores y relojes valorados en varios miles de euros.

Llodio Ladrones de viviendas grabados por las cámaras de porteros automáticos

Una de las cosas que más llama la atención a los vecinos de Llodio es que algunos robos en viviendas han sido cometidos por ladrones a cara descubierta que fueron grabados por las cámaras de los porteros automáticos. Algunos de estos vídeos han corrido como la pólvora entre las redes sociales.

Fuentes policiales insisten en que muchos de estos intentos de asaltos en las casas han sido cometidos por «delincuentes oportunistas» que se han establecido en la zona. Es decir, no se trata de bandas organizadas que roban en una comunidad y después se desplazan a otro territorio para seguir operando con más seguridad.

Las fuentes consultadas insisten en que en el entorno de Llodio han sido okupadas media docena de casas abandonadas. Muchos de los sospechosos de los delitos que se han producido en la localidad alavesa residen en estos inmuebles, insisten fuentes policiales.

También se han dado numerosos hurtos e intentos de robos en bares y establecimientos comerciales. El problema en Llodio no se limita al centro de la localidad. También se han registrado incidentes en distintos barrios. Incluso se produjo un intento de okupación de la lonja de un vecino que había fallecido unos días antes. «La gente está muy preocupada y parece que no podemos hablar de ello porque en el ayuntamiento nos dicen que no hay delincuencia», dice una vecina.

Amurrio y Lemoa Vecinos «nerviosos» por los robos en coches y pisos de barrios aislados

La localidad de Amurrio también ha sido objeto de numerosos robos en los últimos meses. En este caso, los asaltos se han producido sobre todo en núcleos apartados y en viviendas aisladas, lo que ha elevado la preocupación de los vecinos que habitan estos barrios. Pero también se ha dado este mismo mes un robo con fuerza en un bar de la localidad alavesa.

Este problema ha llevado a muchos vecinos a «organizarse», por ejemplo a través de grupos de WhatsApp para poder avisarse en el caso de que alguien detecte a algún «extraño» merodeando por la zona. «Estamos nerviosos», confiesan varios residentes, que recuerdan que hace unos meses otra vecina encontró a un ladrón dentro de su casa. Uno de los vecinos incluso sale a la calle con una cámara para poder fotografiar a los «sospechosos» que merodean por la zona.

Este tipo de organización vecinal también se está desarrollando en otras localidades. En Lemoa también se plantean movilizaciones similares e incluso activar «patrullas vecinales». En este caso, el problema fundamental son los robos en coches. Hasta finales de octubre se habían producido más de 40 robos en vehículos. En este caso, los vecinos insisten en que los problemas están relacionados con la okupación de varias viviendas de la localidad. La Ertzaintza ya ha detenido a dos personas por estos hechos.