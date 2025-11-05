El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Decenas de motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente

Ignacio Pérez

Decenas de motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente

«Me ha enseñado lo que es el amor de verdad», dice la novia de Brais Pampín, cuyos amigos quisieron rendirle un homenaje motero

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:33

Comenta

«Era el mejor novio y amigo. Daba los mejores consejos y siempre estaba ahí para ayudar. Me ha enseñado lo que es el amor ... de verdad. Le estaré siempre agradecida». Maialen, la novia de Brais Pampín, aún sobrecogida por la tragedia, resume así cómo era el joven de 24 años fallecido en un accidente de moto el pasado lunes por la tarde en la carretera de Lemoiz. Motero y futbolista, su funeral atrajo a decenas de motoristas, que quisieron rendirle un sentido homenaje haciendo rugir los motores antes de la ceremonia religiosa, oficiada en la iglesia de la Santísima Trinidad del barrio alto bilbaíno de Altamira, donde residía con su familia.

