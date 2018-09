«Era la más débil y nos dio mucha pena» Elena y Mina, en el Puerto Viejo de Algorta. / Luis Ángel Gómez La mascota de... Emprendedora perruna. De niña, no tuvo otra mascota que los clásicos peces. «Siempre quise un perro. En la lista del supermercado, debajo de los tomates, le apuntaba a mi madre 'un perro' para ver si se equivocaba y lo traía. Pero a mis padres les parecía mucha responsabilidad». CARLOS BENITO Domingo, 9 septiembre 2018, 01:25

Desde niña, Elena Fernández esperaba la posibilidad de tener perro. Así que, hace tres años, cuando empezó a convivir con su chico, una de las primeras cosas que hicieron fue ponerse a buscar el compañero ideal. El criterio de selección que emplearon no fue el más habitual: «Estaba entre los otros perritos en adopción y era la más débil: se quedaba en una esquina y los demás le quitaban la comida. Nos dio mucha pena, así que nos la llevamos», explica, recordando a aquel cachorrito de tres meses al que bautizó como Mina. En realidad, su primer nombre fue Faemina («nos hacía gracia, sonaba a abuela»), pero el uso lo fue acortando hasta dejarlo en cuatro letras: «Mina, como el personaje de 'Drácula' o como una chica guapa de Argentina. Las dos cosas son verdad, es un poco draculina», se ríe Elena.

Cuando Mina creció, se dieron cuenta de que aquel arrinconamiento de su infancia tenía una causa física: «Entendimos aquella debilidad, porque Mina es muy coja. Tiene una malformación en los huesos, así que no corre, no salta desde sitios altos y tiene miedo de los perros muy movidos», explica. Elena está convencida de que esa discapacidad ha condicionado el carácter de la perrita: «Es un poco bipolar. Es muy buena, muy cariñosa, pero tiene miedo a lo desconocido y se protege mostrándose un poco gruñona. En realidad, es muy tranquila y le encanta tocarte un poquito, sentir ese contacto». La cojera, que más bien se manifiesta como una forma curiosa de caminar, también limita las actividades que su familia humana puede acometer con ella: «Anda despacio y el veterinario nos ha dicho que no debe hacerlo durante más de hora y media. En el monte, cuando ya no puede, la metemos en una mochila, y también tenemos bicis de paseo con cestita».

Sandía y mandarina

A Mina le encanta la playa pero huye de las olas, le gusta comer sandía y mandarina (de hecho, «mandarina» es la palabra mágica que la hace mirar hacia un sitio) y suele ir con sus dueños a todas partes, aunque disfruta mucho de la apacible rutina doméstica: «Estrujarla mientras lees un libro o ves una peli es maravilloso». También es un rarísimo caso de mascota que ha cambiado la vida laboral de su dueña: Elena, que trabajaba en márketing y publicidad, se dio cuenta de lo importante que es saber adónde se puede ir con mascota y adónde no. Así nació Dog Vivant, una empresa dedicada a certificar establecimientos donde los clientes con perro son bienvenidos y a facilitar el ocio junto a los animales: «Los negocios cada vez se dan más cuenta de que es un segmento superinteresante, superfiel y superagradecido», comenta Elena. El último trabajo de Dog Vivant es la guía 'Euskadi con perro' que ha publicado este verano el Gobierno vasco.

En la empresa trabajan «seis personas y nueve perros», así que Elena se queda por debajo de esa media de animal y medio... ¿No se ha planteado traerle algún amigo a Mina? «Buffff... Veo perros abandonados y me muero , y no respondo de mí si algún perro cercano se queda sin casa, pero con mi carga de trabajo resulta difícil: Mina es muy tranquila y con ella me organizo muy bien, pero no sé cómo lo haría con otro más cañero». ¿Qué le da Mina? «Un cariño diferente al de las personas. Los perros siempre están a tu lado, no te juzgan, no tienes que darles explicaciones, son divertidos y muy disfrutones. Jamás podré entender a la gente que tiene un perro y lo abandona».