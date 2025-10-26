¿Hasta cuándo dará tregua la lluvia en Bizkaia?

Laura González Domingo, 26 de octubre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El último fin de semana de octubre, con el que ha arrancado el horario de invierno en Bizkaia, ha tocado volver a sacar los paraguas, y también las chaquetas, debido a un sistema frontal en movimiento que se ha desplazado por la Península desde el norte hacia el sur y el este. Sobre todo este domingo, se está viviendo una jornada otoñal, con ambiente húmedo y fresco, con temperaturas más propias de las fechas en las que estamos, pero que no se habían dejado sentir hasta el momento. En Bilbao, por ejemplo, no se han superado los 14 grados, según los datos ofrecidos por Euskalmet, bajando hasta los 12 en el interior. Aemet ha indicado que este descenso ha sido generalizado en todo el país, bajando una media de entre 5 y 10 grados.

Los cielos en todo el territorio han permanecido cubiertos durante casi toda la jornada, con lluvias que han sido más intensas por la mañana, al contrario que el sábado, en el que el aguacero se reservó para la tarde. En esta última noche de la semana se esperan también precipitaciones, pero según la predicción, tanto el lunes como el martes no harán faltar los paraguas.

#EguraldiaHoy



🌧 Por la mañana lloverá, con más frecuencia en la mitad norte.

🌦 Por la tarde cesará la lluvia en el sur y se abrirán claros. En la vertiente cantábrica chubascos más esporádicos y nubosidad rota.



↘ Viento del noroeste.



🌡Tmáx <15-16 ºC. pic.twitter.com/TdDAPRAwbd — Euskalmet (@Euskalmet) October 26, 2025

Y es que, tal y como anticipa la Agencia Vasca de Meteorología, volverá la estabilidad. Las primeras horas del lunes estarán marcadas por las temperaturas frías y las nieblas en el interior, pero el resto del día se espera ambiente soleado, con temperaturas en ascenso, que podrían llegar hasta los 18 grados en la capital vizcaína.

20 grados

El martes subirá un poco más el mercurio, rondando las máximas los 20 grados, aunque seguirá habiendo nubes bajas y nieblas a primera hora, que se irán pronto disipando. Según la predicción de Euskalmet, no se esperan más precipitaciones, aunque débiles, hasta el miércoles, una situación que podría mantenerse hasta el viernes.

