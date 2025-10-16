Dos detenidos más de la red de droga de los hosteleros de Bilbao

La Ertzaintza ha detenido a otros dos hombres como presuntos implicados en una red de tráfico de drogas en la que cayeron dos empresarios de ... la noche bilbaína el pasado marzo. Los arrestos de A.C.N. y S.L.M., de 33 y 44 años y nacionalidad española, se practicaron el pasado lunes en Erandio y Trapagaran. En los registros de sus domicilios se incautaron dos kilos de 'speed' y otros dos de hachís, además de pequeñas cantidades de cocaína y 12.000 euros en efectivo. El primero de ellos ha ingresado en prisión tras ser puesto a disposición del juzgado de guardia de Barakaldo.

En la operación ha intervenido agentes de los grupos de drogas de las comisarías de Sestao y Bilbao, que dan por desmantelada la organización criminal. Los dos empresarios de locales nocturnos arrestados en marzo permanecen ingresados en prisión provisional. Entonces fueron detenidos los 13 presuntos integrantes de la red e incautados casi 100 kilos de distintas sustancias estupefacientes. La Ertzaintza sospecha que los hermanos hosteleros adquirían la droga y la distribuían con la ayuda del resto de implicados, algunos de ellos camareros de sus locales.

Pistola simulada

La investigación se inició en septiembre de 2024 al tener conocimiento de que un grupo de personas, asentadas en la margen izquierda vizcaína, se estaría dedicando al tráfico de diferentes sustancias estupefacientes. En concreto, fueron incautados 26 kilos de cocaína, 27 kilos de anfetamina, 35 litros de aceite base de anfetamina, con los que se podrían fabricar unos 140 kilos de anfetamina, 20 kilos de MDMA, 23 kilos de hachís, 6 kilos de marihuana, 250 gramos de cocaína rosa o 'tusi', 37.500 euros en metálico, máquinas para contar dinero, envasadoras al vacío, básculas y una pistola simulada. Seis de los detenidos ingresaron entonces en la cárcel.

Desde el pasado mes de marzo, los investigadores han continuado con las pesquisas y han logrado relacionar a estos dos nuevos sospechosos con el entramado criminal, que contaba con 'guarderías' para ocultar la droga.