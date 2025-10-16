El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la comisaría de Sestao

Dos detenidos más de la red de droga de los hosteleros de Bilbao

Dos hombres de 33 y 44 años han sido arrestados siete meses después en Erandio y Trapagaran y se han incautado dos kilos de 'speed' y dos de hachís

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:06

La Ertzaintza ha detenido a otros dos hombres como presuntos implicados en una red de tráfico de drogas en la que cayeron dos empresarios de ... la noche bilbaína el pasado marzo. Los arrestos de A.C.N. y S.L.M., de 33 y 44 años y nacionalidad española, se practicaron el pasado lunes en Erandio y Trapagaran. En los registros de sus domicilios se incautaron dos kilos de 'speed' y otros dos de hachís, además de pequeñas cantidades de cocaína y 12.000 euros en efectivo. El primero de ellos ha ingresado en prisión tras ser puesto a disposición del juzgado de guardia de Barakaldo.

