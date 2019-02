«Nosotros tenemos la culpa de que nos coma otro tipo de gastronomía» Alicia Garmendia dirige junto a sus dos hijos un conglomerado empresarial que da empleo a 105 personas. / Luis ángel gómez Alicia Garmendia - Presidenta del Grupo Hostelería Iruña El Gobierno vasco premia la trayectoria de una empresaria que asegura la continuidad del Café Iruña:«Es patrimonio de todos los bilbaínos» LUIS GÓMEZ Domingo, 3 febrero 2019, 03:23

Gran dama de la hostelería vizcaína, ha recibido el premio Joxe Mari Korta del Gobierno vasco en reconocimiento a su trayectoria empresarial. Ha valorado su visión, creatividad y pasión al innovar el negocio con una clara apuesta por el catering de gama alta.

– Cogió las riendas de la compañía familiar a la muerte de su marido.

– Totalmente.

– Iñaki Aseguinolaza era un hostelero de éxito.

– Aparte de hostelería, tenía muchísimos más negocios. La hostelería casi era, para él, un hobby, aunque no lo sabe mucha gente.

– ¿Negocios de qué tipo?

– Se metió incluso en empresas de calderería. Fue el promotor de las famosas torres del Hiper Plaza de Deusto, construyó mucho en Bizkaia y creó Asegarce, junto a Arguiñano.

– Eran íntimos.

– Iban de la mano. Pero el 23 de febrero de 1993 murió jovencísimo, con 43 años. Todo acabado en 3, increíble. Falleció de un derrame cerebral. Una muerte no anunciada.

– Y usted tomó el testigo.

– De forma absolutamente inconsciente. Yo tenía una vida de lo más normal. Con mis hijos, mi casa, mi gimnasia... Puse alma, corazón y toda la ilusión. Se estaba construyendo el Guggenheim y el Palacio Euskalduna y empezamos a ver un mercado desconocido con el catering.

– Ya tenía el exitoso Iruña.

– Los cafés funcionaban por sí solos: el Iruña, La Granja y el Boulevard. Pero nos dimos cuenta de que para crecer necesitábamos una plataforma logística, que pasaba por crear una cocina de catering de gama alta porque no existía ninguna. Había cocinas centrales para colectividades: colegios, hospitales... Aquello nos abrió muchos los ojos.

«La gente se queja del cierre de negocios locales, pero luego va a comprar a otros sitios»

– En un Bilbao que nada tenía que ver con el de hoy, golpeado entonces por el terrorismo.

– El cambio se veía venir. Daba cierto miedo, pero nos atrevíamos con todo. Era la primera vez que servíamos en un congreso multitudinario, la primera vez que dábamos un desayuno para mil personas... Nunca decíamos que no a nada.

– Lideró el negocio con sus hijos.

– No. Primero lo hice sola.

– ¿Le asustó?

– Nunca me ha asustado nada. Soy muy atrevida y valiente. Iba a todo, todo, todo. Lo mismo era una casa que un hospital, una empresa... ¡Hasta un cementerio! Porque hemos servido en un camposanto. Viajando deduje que este negocio funcionaría también en Bilbao. Pensé: «Me va a querer la gente porque les voy a dar de comer y beber».

– Y acertó.

– Nos tocó vivir años oscuros porque entonces la gente quería hacer sus eventos dentro de sus empresas. Lo de salir fuera era un poco más complicado por el tema de los escoltas, la privacidad...

– Ha sido testigo de la transformación brutal de Bilbao.

– Los eventos que están llegando ahora eran impensables hace 15 años. Una de las claves es que ese cambio ha sido sostenible en el tiempo. En parte, porque la instituciones están haciendo un esfuerzo importante.

– Pero caen emblemáticos negocios de hostelería casi a diario.

– Nos está inundando otro tipo de gastronomía. Parte de esa culpa es nuestra. A todos nos da pena cuando caen locales legendarios, pero las siguientes generaciones no los tienen interiorizados. No lo viven como parte de su ciudad. Viven otra realidad, mucho más global. Es un cambio de tendencias. ¿Por qué?

– ¡Respóndase!

– A mí me ha dado una pena de la pera que Julio (Alegría)cierre Smith&Smith. Lo hablaba el otro día con él. Te metes ahora en las redes sociales y ves 40.000 'qué pena, que pena, qué pena'. Pero me pregunto '¿cuántos de estos le iban a comprar?'. Decir 'qué pena' está muy bien, pero luego compraban en Zara. Mantener cosas que no dan dinero es muy difícil. También cerró el Mercante (antiguo Café Boulevard). Y si lo hizo fue porque no daba pasta.

– Las franquicias se están apoderando de Bilbao.

– Es muy difícil que una empresa familiar compita con una multinacional. Su capacidad financiera es infinitamente superior y sus costes, infinitamente más bajos.

«Hemos atendido servicios de catering en todas partes, desde hospitales hasta cementerios»

«Abrimos todos los días»

– ¿Cómo es posible?

– Muchos de ellos no se rigen por el convenio de hostelería de Bizkaia. ¿Cómo compites contra eso? Me hace mucha gracia cuando luego salen los poderes fácticos y dicen «es que Bilbao no acompaña todavía al 100% al turismo, porque no está abierta los domingos».

– Algo que es verdad.

– ¿Quiénes están abiertos? Nosotros, que hacemos un esfuerzo... Tenemos 28 tíos en plantilla solo enel Iruña para abrir los 365 días del año. Pero ¿quién más abre?Telepizza, Starbucks ....

– Que están comiendo terreno a la hostelería tradicional.

– Se la están comiendo entera. Las instituciones están haciendo una apuesta por mantener la identidad local, pero esto es muy difícil de parar.¿Qué va pasar?Que muchos cafés o establecimientos representativos, como ElTilo, se están amoldando a lo que el público pida. Ese equilibrio es el correcto.

– ¿Corre peligro el Iruña?

– No.Siempre hemos tenido esa capacidad de ver lo que el cliente necesita y de adaptación. Esa es la política que aplicamos a todos nuestros negocios. El Iruña también ha ido cambiando.

– ¿Cómo?

– Estamos dando ahora una barbaridad de cenas... ¡Y no éramos un sitio de referencia para cenar! Nos hemos amoldado y cada año facturamos más. Estamos tranquilísimos.

– Pero pronto tendrán que renovar el contrato de alquiler y las rentas andan por las nubes.

– Hombre, todo negocio tiene su umbral de rentabilidad.Estoy seguro que nos vamos a entender. Si nos vienen con una cifra disparatada, lo que no vas a hacer es montar un negocio para perder dinero.

– ¿Les toca negociarlo en 2021?

– Estamos ya en ello.

– La pérdida del Iruña sería tremenda para la imagen de Bilbao.

– El Iruña no se va a perder. Es como una especie de patrimonio de todos los bilbaínos.

– Tantos han caído ya que...

– Es verdad. Ahí lo que te marca es el mercado. Puedes hacer todos los esfuerzos que quieras, que como ...

– ¿Viven del turismo?

– El turismo nos ha dado la gloria, pero la base del negocio es el cliente recurrente. Con el que te viene todos los días abonas las nóminas y los gastos fijos y con el turismo generas el atípico y ganas dinero.

– ¿Por qué sigue habiendo tan pocas mujeres empresarias?

– Tan pocas, tan pocas, no. Aunque en ningún momento me he sentido mal. Al contrario, siempre he notado el apoyo.

– ¿Una empresa no es la misma si hay mujeres tomando decisiones?

– Es necesario que haya más 'mixes' de hombres y mujeres. Equilibramos muchas cosas. Un negocio tiene tantas puertas y matices...

– ¿Le ha asustado alguna vez la responsabilidad?

– Nunca. Tengo 25.000 ideas aún.

– ¿Y le ha preocupado el fracaso?

– No.Soy un poco chula. Ja, ja.

– ¿Cuál es su sello de identidad?

– Siempre lo digo y lo diré: usemos el sentido común. Nunca nos hemos subido a un carro que no nos correspondía. Siempre hemos sabido dónde estábamos y cuál era la clave de nuestro negocio.

– Jefa de 105 empleados, ¿sufre escalofríos cuando llega el final de mes y debe pagar tantas nóminas?

– Tengo 69 años y aquí estoy. Ahora vamos a dar una comida de 600 personas y el menú lo he hecho yo. No tenemos miedo, pero sí respeto.