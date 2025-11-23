El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un gran número de familias han disfrutado del festival Urez Ur Fest en el Itsasmuseum.

Un gran número de familias han disfrutado del festival Urez Ur Fest en el Itsasmuseum. Foto y vídeo: M. de Maintenant

Cuidar los océanos desde casa es posible: «Todos tenemos capacidad para hacer pequeños cambios»

El festival Urez Ur Fest, organizado por Tantak en el Itsasmuseum, pretende impulsar la sostenibilidad y la conciencia ambiental a través de actividades para todos los públicos

María de Maintenant

María de Maintenant

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

«Cada gota cuenta». Es la frase que defiende Tantak, ONG dedicada a la conservación de los océanos y al desarrollo sostenible. Este año, la ... entidad ha vuelto a organizar el festival Urez Ur Fest en el Itsasmuseum con el objetivo de impulsar la sostenibilidad y la conciencia medioambiental a través de actividades para todo tipo de públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  3. 3 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  4. 4 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  5. 5

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  6. 6

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  7. 7 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  8. 8 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  9. 9 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuidar los océanos desde casa es posible: «Todos tenemos capacidad para hacer pequeños cambios»