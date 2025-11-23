Cuidar los océanos desde casa es posible: «Todos tenemos capacidad para hacer pequeños cambios»

«Cada gota cuenta». Es la frase que defiende Tantak, ONG dedicada a la conservación de los océanos y al desarrollo sostenible. Este año, la ... entidad ha vuelto a organizar el festival Urez Ur Fest en el Itsasmuseum con el objetivo de impulsar la sostenibilidad y la conciencia medioambiental a través de actividades para todo tipo de públicos.

El día grande se ha organizado este domingo. Un gran número de familias se han acercado al Itsasmuseum para conocer de cerca los océanos a través de talleres, charlas y exposiciones. «Queremos acercar el mar a la gente. Hoy en día la ciudadanía está bastante concienciada, pero quedan cosas por hacer y por aportar. Todos conocemos la problemática de los plásticos, por ejemplo, pero hay mucho más. Aprovechamos esta jornada para dar voz a esos problemas desde un punto de vista proactivo. No queremos transmitir tristeza o ansiedad medioambiental, sino todo lo contrario: mirar a los problemas de cara y ver lo que podemos aportar», cuenta Ana de Lara, bióloga marina y cofundadora de Tantak.

La experta incide en que cuidar el planeta es tarea de todos. «Es importante educar en casa desde que son pequeños. Todos tenemos capacidad de hacer cambios en nuestro día a día para impulsar la conservación de los océanos y que la situación sea mejor», añade. La jornada ha comenzado de la mano de Erri Barriuso y Xabier Urresti, quienes han expuesto su experiencia en misiones humanitarias en el Mediterráneo. A continuación, el doble subcampeón del mundo de apnea, Miguel Lozano, ha contado su experiencia de bajar hasta los 122 metros a través de una charla coloquio.

Ampliar Pequeños de todas las edades han disfrutado de las actividades del festival. M. de Maintenant

Los pequeños también han tenido la oportunidad de realizar experimentos con agua o de conocer muestreos oceanográficos, entre otras actividades. «Nos parece importante que los niños estén conectados a su entorno, que crezcan con la idea de que tienen que cuidar lo que tenemos alrededor. Formamos parte de ello», cuenta Carol Jerome, que ha acudido al evento con su hijo de 5 años.

Actividades durante todo noviembre

Durante todo el mes de noviembre también se han realizado talleres de educación marina para transformar hábitos, reducir impactos e impulsar la economía circular en diferentes municipios del territorio. La ciudadanía ha tenido la oportunidad de visitar el Centro de Educación Ambiental sobre Residuos de Bizkaia y el Waste Lab Bizkaia mediante jornadas abiertas, algunas de ellas adaptadas para personas con necesidades especiales. Además, en el Itsasmuseum también se han llevado a cabo talleres de divulgación con integrantes en riesgo de exclusión social, en situación de vulnerabilidad o problemas de salud mental.