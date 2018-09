Cuánto cuesta la vuelta al cole El regreso a las aulas está a la vuelta de la esquina y los escolares ya se preparan estos días para que no les falte de nada. / IGNACIO PÉREZ El inicio del nuevo año escolar hace que las familias tengan que abonar entre 460 y 515 euros, costes que se incrementarán hasta el final de curso DAVID PUNGIN Domingo, 2 septiembre 2018, 18:51

Las familias gastarán de media entre 460 y 515 euros por hijo en libros de texto, material escolar, uniformes... en la vuelta a las aulas. Eso calcula, al menos, la Asociación de Consumidores Vascos (EKA). El desembolso final tiene mucho que ver con el nivel de estudios en que esté matriculado el alumno: cuanto mayor sea, superior será la inversión que hay que realizar. Pero también existe relación con el tipo de centro educativo al que acuda el estudiante. A lo largo de todo el año, y después de que los colegios pasen las facturas del comedor, los desplazamientos y las actividades extraescolares, los gastos totales del curso rondarán los 920 euros para los padres de los niños matriculados en la red pública, mientras que en los colegios concertados ascenderán a 1.680, y en los privados a 3.670 euros de media.

Estos datos coinciden con un informe publicado recientemente. Dicho estudio refleja que Euskadi tiene los manuales escolares de Primaria más caros de toda España en cualquiera de las tres redes educativas. Sin embargo, los comercios del País Vasco venden los uniformes más baratos del país.

Aunque los libros de texto siguen ocupando la parte más abultada de los presupuestos familiares en septiembre, que es cuando se abona un 'pico' importante de los gastos escolares de todo el curso, cada vez son más los centros que sustituyen el papel por las pantallas. Las tabletas y los ordenadores portátiles empiezan a poblar las aulas y los expertos aseguran que se puede ahorrar hasta un 15% con la implantación de estos dispositivos en detrimento de los volúmenes tradicionales.

«Cada cliente se gasta 100 euros solo en material», afirma Susana Prieto. / R. Arnaiz

Susana Prieto | La Trastería de Goya «O te adaptas o te mueres, así funciona esto»

A La Trastería de Goya también ha llegado la vuelta al cole, una ocasión para la que se prepara con tiempo. «Hacemos ofertas desde junio para evitar aglomeraciones, pero la gente espera a septiembre para comprar todo lo que necesita», cuenta Susana Prieto, responsable de Recursos Humanos de esta tienda bilbaína.

De media, cada cliente se gasta alrededor de 100 euros solo en material escolar. Pero Prieto matiza: «No necesita lo mismo un niño de 5 años que uno de 12. Cuanto mayor es el chaval, mayor es el gasto». Lo que más demandan los padres son cuadernos y folios y, aunque el grueso de las ventas tiene lugar al principio del curso, también son habituales las compras esporádicas que se realizan a lo largo del año.

En cuanto a la irrupción de las tabletas y otros dispositivos electrónicos en las aulas, la encargada asegura que «las ventas de libros y material han bajado bastante desde que empezaron a utilizarse». A pesar de ello, no le asusta el futuro. Tiene claro que si «el cliente empieza a demandar nuevas cosas», se las ofrecerán. «O te adaptas o te mueres, así funciona esto», concluye Prieto.

Recouso coloca unos jerséis escolares en un estante. / Roberto Arnaiz

Alberto Recouso | El Corte Inglés «Vendemos más barato que hace 25 años»

Las aglomeraciones de padres y madres en busca de los uniformes escolares apropiados para sus hijos llegan a El Corte Inglés poco antes de que comience septiembre. «Cubrimos prácticamente a todos los colegios de Bizkaia y somos de los pocos que tenemos este tipo de existencias durante todo el año», cuenta Alberto Recouso, responsable de la planta de infantil de la cadena en Abando.

Generalmente, los progenitores se llevan dos juegos de uniformes para el curso. «De esta manera, tienen un 'quita y pon' hasta junio», explica Recouso, que señala que este tipo de ropa es «muy sufrida», porque se utiliza «cinco días a la semana durante casi diez meses».

De media, la pareja de equipaciones, a las que hay que sumar los zapatos y alguna prenda o complemento de más –como calcetines extra–, cuesta cerca de 200 euros. A esta cantidad habrá que añadir el coste de los abrigos y los chándales que algunos centros exigen a sus alumnos. Es inevitable preguntar por la carestía de todo ello. «Vendemos más barato que hace 25 años», asegura Recouso.

Mari Carmen Bellanco asegura que tiene más pedidos que otros años. / R. Arnaiz

M. Carmen Bellanco | Librería Pernet «Antes éramos 17 librerías en Santutxu, ahora tres o cuatro»

Los lotes de libros de texto se apilan por todo el espacio disponible de la librería Pernet, en el bilbaíno barrio de Santutxu, esperando a que sus futuros dueños vayan a recogerlos. No parece que la llegada de las nuevas tecnologías haya hecho mella en el negocio. María del Carmen Bellanco, la dueña de la tienda, lo corrobora: «Tengo más pedidos que otros años». De hecho, este septiembre atenderá a más de 500 familias. Pero también explica que este incremento no está motivado por una mayor demanda en los centros, sino porque ahora atiende «a más colegios e institutos». Es más, en términos generales, el nuevo modelo de enseñanza ha desgastado a los establecimientos de este tipo: «Hace 30 años éramos 17 librerías en la zona», remememora,«ahora somos tres o cuatro».

Pero Bellanco está dispuesta a resistir, no cree que la implantación de tabletas y otros dispositivos electrónicos vaya a ser algo que prolifere y se mantenga en el tiempo: «Hay muchos centros educativos que están reculando en el extranjero. Se han dado cuenta de que son perjudiciales para la vista y, además, los niños ya no saben redactar. Donde esté un libro, que se quite lo demás», concluye categórica.

Paula Ruiz-Cuevas comprueba un lote de tabletas. / Ignacio Pérez

Paula Ruiz-Cuevas | Txesmika «El profesor ya no sigue el guión de los libros de texto»

La implantación de las tabletas digitales en las aulas comenzó hace seis años. Desde entonces, el número de centros que optan por estos dispositivos no ha parado de crecer. «Solo en Bizkaia hemos vendido más de 10.000 a distintas escuelas», afirma Paula Ruiz-Cuevas, comercial del sector educativo de Txesmika, una tienda bilbaína que suministra éste y otro tipo de productos digitales a colegios de todo el norte de España, 30 de ellos en Euskadi.

Los precios de estos dispositivos –que suelen ser alquilados por los centros, a los que las familias pagan una cuota– ronda los 600 euros. En cuanto a la rentabilidad, Ruiz-Cuevas la da por asegurada. «Por supuesto, tenemos comprobado que en dos cursos el dinero está amortizado», explica la vendedora, que añade que «cada tres o cuatro años es recomendable renovar el aparato».

La proliferación de las tabletas en las aulas está haciendo que cambie la forma de enseñar: «El profesor ya no sigue el guión que marcan los libros de texto», explica Ruiz-Cuevas, «ahora preparan sus propios contenidos».