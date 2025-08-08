Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, un el accidente entre una moto y un turismo
Viernes, 8 de agosto 2025, 14:48
Una persona ha resultado herida en un accidente en la A-8 en Zierbena, sentido Cantabria. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, en el siniestro se han visto implicados un turismo y una moto. Por el momento, una ambulancia se encuentra en el lugar atendiendo al motorista. Debido al accidente, uno de los carriles está cerrado y esto está provocando retenciones de unos seis kilómetros.
🏍️🚗 Auto eta motor baten arteko #istripua #A8 Km 134 #Zierbena Kantabriako norantzan.— Trafiko (@trafikoaEJGV) August 8, 2025
🚙🏍️🚛 #Autopilaketak
🏍️🚗 Accidente entre coche y moto en #A8 Pk 134 #Zierbena sentido Cantabria.
🚙🏍️🚛 Retenciones
☎️ 011#Trafikoa #Uda pic.twitter.com/4Nns8Nw918
Otro accidente entre un camión y un turismo ha provocado hasta cuatro kilómetros de retenciones en el corredor del Txoierri hacia Barakaldo. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el accidente se ha producido sobre las 13.30 horas en el kilómetro 16 de la N-637 en Sondika.
🚚🚗Kamioi eta kotxe baten #istripua #N637 Km 16 #Sondika-n Barakaldoko norantzan. "iturria: BFA"— Trafiko (@trafikoaEJGV) August 8, 2025
🚗🚚🏍️#autopilaketak
🚗🚚Accidente entre coche y camion en la N-637 Pk 16 Sondika sentido Barakaldo. "Fuente: DFB"
🏍️🚚🚗Retenciones.
☎️011#trafikoa pic.twitter.com/T0guAL3Nh7
Ninguna persona ha resultado herida, pero debido a la densidad de tráfico habitual a estas horas, la caravana llega ha llegado hasta Zamudio. Un carril ha permanecido cerrado a hasta que los vehículos han sido retirados.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
En actualización
Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.