Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, un el accidente entre una moto y un turismo

Leire Moro Viernes, 8 de agosto 2025, 14:48 | Actualizado 15:23h. Comenta Compartir

Una persona ha resultado herida en un accidente en la A-8 en Zierbena, sentido Cantabria. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, en el siniestro se han visto implicados un turismo y una moto. Por el momento, una ambulancia se encuentra en el lugar atendiendo al motorista. Debido al accidente, uno de los carriles está cerrado y esto está provocando retenciones de unos seis kilómetros.

Otro accidente entre un camión y un turismo ha provocado hasta cuatro kilómetros de retenciones en el corredor del Txoierri hacia Barakaldo. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el accidente se ha producido sobre las 13.30 horas en el kilómetro 16 de la N-637 en Sondika.

Ninguna persona ha resultado herida, pero debido a la densidad de tráfico habitual a estas horas, la caravana llega ha llegado hasta Zamudio. Un carril ha permanecido cerrado a hasta que los vehículos han sido retirados.

En actualización Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .