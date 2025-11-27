Dos vehículos implicados en un accidente en la salida de Bilbao hacia la A-8, a la altura de las curvas de Zorroza

H. Rodríguez Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:20 | Actualizado 09:04h.

Un accidente en la salida desde Bilbao hacia la A-8, dirección Cantabria, ha generado hasta cuatro kilómetros de retenciones a primeras horas de la mañana de este jueves. El incidente, que se ha producido poco antes de las 08.00 horas, ha tenido lugar en la conexión de la BI-10 con la autovía, a la altura de las curvas de Zorroza.

La dirección de Tráfico del Gobierno vasco ha confirmado que en el siniestro se han visto implicados dos vehículos aunque no se han producido heridos. Los turismos implicados han sido retirados sobre las 8.45 horas y la circulación ha recuperado la normalidad instantes después.