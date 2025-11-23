El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento en el que los bomberos intentan rescatar a la yegua.
Momento en el que los bomberos intentan rescatar a la yegua. Bomberos Bizkaia

Cuatro horas de duro trabajo para rescatar a una yegua caída en Ortuella

Los bomberos de Bizkaia se trasladaron este sábado a Peñas Negras para ayudar a sacar al animal de una torca

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:25

Además la extinción de incendios, el rescate de personas en accidentes de tráfico o la asistencia técnica en incidentes domésticos como una fuga de gas o haberse dejado el fuego de la cocina encendido, las tareas de los bomberos son diversas y multidisciplinares. Un ejemplo de ello son los rescates de animales, como el ocurrido este sábado en Ortuella.

Los bomberos de Bizkaia se trasladaron ayer hasta Peñas Negras para salvar a una yegua que se había caído en una torca. Cuatro horas «de duro trabajo» que terminó con un final feliz para el animal. «Se nos hizo de noche, lloviendo y poniendo el material al límite, pero muy satisfechos por el resultado. Agradecer el apoyo veterinario contratado por el propietario», cuentan los efectivos en su perfil oficial de X.

No es la primera vez que los bomberos se movilizan para salvar algún animal. En junio, una dotación se trasladó hasta la comarca de Lea Artibai para liberar a un burro atrapado en el cauce del río Gizaburuaga. También en verano los bomberos salieron al rescate un perro que se había caído al río Nervión en Arrankudiaga.

