Cuatro evacuados por el incendio del antiguo matadero de Zorroza

Cuatro evacuados por el incendio del antiguo matadero de Zorroza

Las llamas se han desatado sobre las 03.00 horas de madrugada y han afectado a una empresa cárnica cercana

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:15

Cuatro personas han tenido que ser evacuadas la madrugada de este lunes por un incendio en el antiguo matadero del barrio bilbaíno de Zorroza. Las ... llamas, que han generado una espectacular humareda, han comenzado sobre las 03.00 horas, según confirman desde el Ayuntamiento de Bilbao.

