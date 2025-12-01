Cuatro evacuados por el incendio del antiguo matadero de Zorroza
Las llamas se han desatado sobre las 03.00 horas de madrugada y han afectado a una empresa cárnica cercana
Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:15
Cuatro personas han tenido que ser evacuadas la madrugada de este lunes por un incendio en el antiguo matadero del barrio bilbaíno de Zorroza. Las ... llamas, que han generado una espectacular humareda, han comenzado sobre las 03.00 horas, según confirman desde el Ayuntamiento de Bilbao.
Las mismas fuentes ha detallado que el fuego ha afectado a las instalaciones del matadero, sin actividad desde 2010, y a una empresa cárnica aledaña. Las cuatro personas desalojadas «pernoctaban en la nave abandonada»
