Cuatro detenidos en Bilbao en una operación contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación en España El operativo se ha saldado con otros 16 arrestados en Madrid, Ávila, Valencia y Toledo, a los que se les acusa de introducir grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su posterior distribución

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la DEA estadounidense y con autoridades policiales de Países Bajos, han desmantelado la «oficina» del Cártel de Jalisco Nueva Generación –CJNG- en España. En el operativo han sido detenidas 20 personas, de las cuales cuatro han sido en Bilbao. Además, se han realizado cinco registros en la capital vizcaína y en Barakaldo. El resto de arrestos se han producido en Madrid, Ávila, Valencia y Toledo.

Los detenidos, de los cuales 15 ya están en prisión, se les acusa de introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos. Dos de los arrestados son dos objetivos prioritarios de la agencia estadounidense DEA desde hace años. Una operación en la que han sido intervenidos 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 dólares estadounidenses, tres armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Almacenes en la sierra de Madrid y en Ávila

La investigación comenzó este año al detectarse la entrada en España de cocaína oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje, aprovechando el entramado empresarial de uno de los principales objetivos españoles al servicio del cártel. Una vez en el país se almacenaba en fincas ubicadas en la sierra de Madrid y en Ávila, zonas que proporcionaban tanto privacidad como seguridad para la custodia de la droga.

Después, la distribución era coordinada desde una finca próxima a La Adrada (Ávila) con ramificaciones en Bilbao y Valencia, empleando vehículos con compartimentos ocultos para el transporte de la droga.

Para el transporte internacional, la organización contaba con otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo) donde se recepcionaba y enviaba la maquinaria industrial, con el estupefaciente oculto, con rumbo a Italia. El pasado mes de septiembre se detectó un primer envío de cocaína hacia el país transalpino a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano.

El encargado de dar soporte en España a toda la estructura de introducción, almacenamiento y distribución del producto era un empresario español responsable de la logística del entramado, a través de varias sociedades mercantiles de su propiedad. De esta forma, además de proporcionar logística, permitía introducir en el flujo legal las ganancias económicas obtenidas.

