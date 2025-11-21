El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una mujer cruza la calle Marqués del Puerto, con el edificio de vidrio y acero que Fullaondo diseñó hace medio siglo de fondo. Manu Cecilio

Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao

El Colegio de Arquitectos, académicos y profesionales piden conservar, al menos, la fachada del que fuera el Banco Europeo de Negocios, ubicado en la calle Marqués del Puerto, obra de Juan Daniel Fullaondo

Josu García

Josu García

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

En 1992, dos años antes de su muerte, al arquitecto bilbaíno Juan Daniel Fullaondo le preguntaron en una entrevista cuál sería su mayor desgracia. «Rodearme ... de majaderos. Que, inevitablemente, desembocan en traidores de tercera», respondió. Si hoy viviera, Fullaondo tendría 89 años y se sentiría «traicionado». Así lo afirma José Joaquín Lizasoain, también arquitecto y uno de los mayores estudiosos de su figura. ¿El motivo? Una de sus obras más brillantes, el edificio que diseñó en 1975, junto a Félix Íñiguez de Onzoño, para el Banco Europeo de Negocios, en el número 3 de la calle Marqués del Puerto de la capital vizcaína, va a ser derribado por su propietario (Kutxabank). El objetivo es levantar un nuevo inmueble de oficinas que se integre en su sede central, que ocupa prácticamente toda esa manzana, tal y como adelantó ELCORREO el mes pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  5. 5

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  6. 6

    El mal beber de los políticos españoles: bares y puticlubs para celebrar una mordida, dejar pasar una dana o digerir una moción de censura
  7. 7

    «Más de un paciente me ha tocado el culo cuando me acercaba a su cama»
  8. 8

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  9. 9 Solucionados los accidentes que han provocado importantes retenciones en las carreteras vizcaínas
  10. 10

    PNV y Bildu descalifican el fallo y ven detrás una motivación «política»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao

Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao