El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
(De izquierda a derecha) El embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui, y la cónsul honoraria del país neerlandés en el País Vasco, Silvia Asenjo, durante el aurresku de honor frente al Árbol de Gernika. E.C.

Visita del embajador de Países Bajos a la Casa de Juntas de Gernika

El diplomático Roel Nieuwenkamp conoce la Casa de Juntas y reafirma lazos institucionales con Bizkaia

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:21

El embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, ha realizado hoy miércoles al mediodía una visita oficial a la Casa de Juntas de Gernika, donde ha sido recibido por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui.

Acompañado por la cónsul honoraria del país neerlandés en el País Vasco, Silvia Asenjo, el diplomático recorrió los principales espacios del histórico edificio, como el salón de plenos, la sala de la vidriera y la biblioteca. La comitiva también se detuvo junto al Árbol de Gernika, donde se celebró un aurresku de honor.

Nieuwenkamp firmó en el libro de honor de la institución y recibió explicaciones sobre el simbolismo de la Casa de Juntas como sede parlamentaria de Bizkaia. La visita se enmarca en la agenda institucional que el embajador desarrolla estos días en Euskadi, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales y explorar futuras colaboraciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  4. 4 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  5. 5 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  6. 6

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  7. 7 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  8. 8 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  9. 9

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  10. 10

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Visita del embajador de Países Bajos a la Casa de Juntas de Gernika

Visita del embajador de Países Bajos a la Casa de Juntas de Gernika