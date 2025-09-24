Visita del embajador de Países Bajos a la Casa de Juntas de Gernika El diplomático Roel Nieuwenkamp conoce la Casa de Juntas y reafirma lazos institucionales con Bizkaia

(De izquierda a derecha) El embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui, y la cónsul honoraria del país neerlandés en el País Vasco, Silvia Asenjo, durante el aurresku de honor frente al Árbol de Gernika.

El embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, ha realizado hoy miércoles al mediodía una visita oficial a la Casa de Juntas de Gernika, donde ha sido recibido por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui.

Acompañado por la cónsul honoraria del país neerlandés en el País Vasco, Silvia Asenjo, el diplomático recorrió los principales espacios del histórico edificio, como el salón de plenos, la sala de la vidriera y la biblioteca. La comitiva también se detuvo junto al Árbol de Gernika, donde se celebró un aurresku de honor.

Nieuwenkamp firmó en el libro de honor de la institución y recibió explicaciones sobre el simbolismo de la Casa de Juntas como sede parlamentaria de Bizkaia. La visita se enmarca en la agenda institucional que el embajador desarrolla estos días en Euskadi, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales y explorar futuras colaboraciones.

