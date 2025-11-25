«Una violencia que muestra varias caras» Cientos de personas salieron ayer a la calle en Busturialdea y Lea Artibai para reafirmar su compromiso con las víctimas del maltrato

Concentración en Bermeo tras la lectura de un manifiesto contra la violencia de género en la Goiko plaza de la villa marinera.

Las localidades de Busturialdea y Lea Artibai vivieron ayer una intensa jornada de movilización feminista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los actos institucionales del mediodía dieron paso por la tarde a concentraciones y marchas convocadas por las redes feministas de ambas comarcas, que denunciaron «las violencias normalizadas, estructurales e institucionales».

El Ayuntamiento de Bermeo dio inicio a la jornada con la lectura institucional de un manifiesto que definió el 25N como una fecha «imprescindible para reivindicar vidas libres, seguras y en igualdad», pronunció la alcaldesa de la villa marinera, Nadia Nemeh, durante la concentración de Goiko plaza respaldada por vecinos y empleados municipales. La red feminista tomó las calles de la localidad por la tarde con una lectura de otro texto que recordó a las seis mujeres asesinadas en Euskadi y envió un mensaje de apoyo al pueblo palestino. El comunicado alertó, asimismo, de que las violencias machistas se multiplican y son sostenidas por «estructuras y redes de complicidad del sistema capitalista, patriarcal, racista y colonial».

La red feminista de Gernika, por su parte, llenó la plaza del Merkurio con una manifestación que situó en el centro la denuncia del patriarcado y del auge de corrientes antifeministas. El colectivo cuestionó además «cómo se contabilizan las violencias invisibilizadas que soportan mujeres, trans y bolleras, con insultos, agresiones psicológicas, violencia o persecución digital».

Por la igualdad

El sindicato LAB aprovechó el 25N para denunciar lo que consideran una «grave situación» de bloqueo institucional en materia de igualdad dentro del Ayuntamiento de la villa foral. «Seguimos sin técnica de Igualdad y sin un protocolo contra agresiones».

Ampliar Escolares durante un acto convocado ayer por el Ayuntamiento de Lekeitio. M.Artime

El feminismo también se movilizó ayer por los municipios más poblados de Lea Artibai; Ondarroa, Lekeitio y Markina con la participación de cientos de personas en las concentraciones y manifestaciones convocadas para protestar por todas las clases de violencia de género. «El 25N es una fecha para recordar a las víctimas y reivindicar una verdadera igualdad entre hombres y mujeres», señalaron Maite y Ainara en la marcha celebrada en la localidad costera.

En las citas de Lekeitio y Markina, donde también destacó una notable presencia de mujeres jóvenes, alertaron además del repunte de las diferentes formas de ataques contra el colectivo femenino e instaron a rechazar y condenar de manera frontal los discursos negacionistas de la violencia de género y antifeministas.