El viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, nuevo presidente del Patronato de Urdaibai Relevará en el cargo a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo

Iratxe Astui Busturia Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:05

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Josu Bilbao Begoña, ha sido nombrado nuevo presidente del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en sustitución de Amaia Barredo, actual consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Ejecutivo autonómico.

La designación de Bilbao ha sido propuesta por el órgano ambiental de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAV), responsable de la gestión y coordinación de las políticas medioambientales. Con este nombramiento, el viceconsejero asumirá la presidencia del máximo órgano de representación y decisión de la única Reserva de la Biosfera reconocida por la Unesco en Euskadi, situada en la comarca vizcaína de Busturialdea.

El puesto de director-conservador del patronato, figura clave en la gestión diaria del espacio, se mantiene sin embargo vacante, tras el nombramiento el pasado año de Nicolás García-Borreguero como nuevo director del departamento de Administración Ambiental del Gobierno vasco. No obstante, para garantizar la continuidad de los proyectos en marcha se designó de manera temporal a Joseba Santorum como director interino.