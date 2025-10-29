El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Tres kilómetros de retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple en las curvas de Zorroza
Jose Bilbao presidirá a partir de ahora el Patronato de Urdaibai. E.C.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, nuevo presidente del Patronato de Urdaibai

Relevará en el cargo a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo

Iratxe Astui

Busturia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:05

Comenta

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Josu Bilbao Begoña, ha sido nombrado nuevo presidente del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en sustitución de Amaia Barredo, actual consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Ejecutivo autonómico.

La designación de Bilbao ha sido propuesta por el órgano ambiental de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAV), responsable de la gestión y coordinación de las políticas medioambientales. Con este nombramiento, el viceconsejero asumirá la presidencia del máximo órgano de representación y decisión de la única Reserva de la Biosfera reconocida por la Unesco en Euskadi, situada en la comarca vizcaína de Busturialdea.

El puesto de director-conservador del patronato, figura clave en la gestión diaria del espacio, se mantiene sin embargo vacante, tras el nombramiento el pasado año de Nicolás García-Borreguero como nuevo director del departamento de Administración Ambiental del Gobierno vasco. No obstante, para garantizar la continuidad de los proyectos en marcha se designó de manera temporal a Joseba Santorum como director interino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  3. 3

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  4. 4 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  5. 5

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  6. 6

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  7. 7

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  8. 8

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, nuevo presidente del Patronato de Urdaibai

El viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, nuevo presidente del Patronato de Urdaibai