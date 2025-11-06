Urdaibai dedica sus jornadas arqueológicas al investigador del Sahara Sáez de Buruaga El ciclo organizado por el grupo Agiri reunirá a partir de lunes en la Casa de Cultura de Gernika a reconocidos especialistas en arqueología

La asociación de arqueología Agiri de Gernika celebrará la próxima semana la vigésimo séptima edición de sus Jornadas de Arqueología de Urdaibai, que este año estarán dedicadas al exprofesor de la EHU, conocido por sus investigaciones de la riqueza arqueológica del Sahara, Andoni Sáenz de Buruaga. «Para nosotros ha sido nuestro principal maestro, del que más hemos aprendido, y un grandísimo amigo», subrayó el arqueólogo de Agiri, Juan Carlos López Quintana 'Tana.

El programa, que reunirá este año a tres de las voces más reconocidas de la investigación prehistórica actual, se abrirá el lunes con la intervención de Selina Delgado-Raack, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en macroinstrumental lítico. Natural de Ajangiz, inició su trayectoria de campo precisamente con Agiri, y hoy es una figura destacada en el estudio de las huellas de uso de los grandes molinos. Su charla titulada 'Entre piedras y manos: explorando la prehistoria a través del macroutillaje' versará «sobre lo que estas piezas revelan acerca de la organización social en la Prehistoria», avanzaron desde Agiri.

El martes tomará el relevo Iñigo Olalde, uno de los mayores especialistas europeos en arqueogenética. Formado en el Instituto Max Planck (Alemania), Olalde participa en los proyectos internacionales más avanzados sobre ADN antiguo, proporcionando nuevas claves sobre las migraciones y transformaciones sociales de la Prehistoria. «Es una eminencia y participa en proyectos internacionales de los que se han sacado datos demoledores de movimientos de población», destacó Tana.

La conferencia del miércoles correrá a cargo de Álvaro Arrizabalaga, catedrático de Prehistoria de la EHU, «que abordará una faceta menos conocida del investigador José Miguel de Barandiaran: sus años de exilio en Iparralde y su relación con la comunidad científica europea durante ese periodo», avanzó 'Tana'.

Homenaje y documental

El jueves se celebrará el acto en homenaje a Andoni Sáenz de Buruaga, que Agiri ha organizado de manera conjunta con la asociación de arqueólogos Munibe de Azkoitia. Además de unas palabras de reconocimiento y alguna «sorpresa», se proyectará el documental 'Patrimonio Cultural y Sahara Occidental: Investigación y Solidaridad', centrado en el trabajo científico y cooperativo que Sáenz de Buruaga desarrolló durante quince años en territorio saharaui. Todas las citas comenzarán a las 18.30 horas.

Las jornadas se clausurarán el sábado (9.30) con una excursión guiada a la estación megalítica de Oiz, un proyecto puesto en marcha este mismo año por Agiri.

