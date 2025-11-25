URA conecta los caseríos de Arratzu a la red de saneamiento para mejorar los ríos de Urdaibai La obra eliminará vertidos de fosas sépticas del barrio Zubiate al arroyo Golako y mejorará la calidad del agua destinada al abastecimiento comarcal

La Agencia Vasca del Agua (URA), dependiente del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, y el Ayuntamiento de Arratzu han firmado un convenio para ejecutar una obra «clave» en la mejora del saneamiento de aguas en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El proyecto, que cuenta con una inversión de casi 175.000 euros, servirá para llevar los vertidos de varios caseríos situados en el barrio Zubiate a la red general con el fin de «mejorar la calidad ambiental de los ríos Golako y Gorozika, fundamentales para el abastecimiento de agua en la comarca», explicaron desde URA.

La actuación contempla la construcción de un colector principal que unirá los caseríos del norte del enclave rural con el sumidero localizado en el sur. Además se instalarán tres ramales adicionales para recoger las aguas residuales de las viviendas situadas a lo largo del trazado. «La infraestructura se ejecutará con tuberías de PVC de 250 milímetros de diámetro y contará con 17 pozos prefabricados de hormigón», detallaron las mismas fuentes.

Riesgo para la salud

El proyecto constituye una intervención «prioritaria» en el marco de la mejora del saneamiento de los barrios dispersos de Arratzu, ya que en la actualidad cuatro caseríos de Zubiate vierten aguas residuales, procedentes de sus fosas sépticas, a dos puntos del arroyo Golako. «Su contaminación representa un riesgo para la calidad del agua captada para el abastecimiento de Urdaibai», aseguran desde URA.

La actuación se enmarca en la estrategia de la Agencia Vasca del Agua para mejorar el saneamiento en la comarca de Busturialdea, en especial en zonas donde la dispersión poblacional hace más compleja la prestación de servicios públicos de saneamiento.