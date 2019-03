Tribisburuko nekropoliaraino bertaratuko da Bermeoko Sollube 707 mendi taldea

Sollube 707 Bermeoko Mendizale taldeak 'Bermeoko inguruak ezagutzen' ibilbidea antolatu dau, beste urte batez. Irteera datorren domekan egingo da, hain zuzen be. Oraingoan parte-hartzaileek Tribisburuko nekropolia eta baita Mintegitxuko karobia be ezagutzeko aukera izango dabe. «Gure irteeren helburua, izan be, bi dira: batetik, kirola egitea eta, bestetik, geure herriko ondare kulturala erakustea», azaldu dabe kostaldeko udalerriko mendi taldeko lagunek.

Irteera goizeko zortziretan izango da, Taraska plazatik. Punto horretatik Tribisburuko nekropoliraino abiatuko dira mendizaleak. «10.30etarako edo bertan izango gara, eta nekropolian bertan, Mikel Unzueta Portilla adituak eta 'Kobie' aldizkariaren kordinatzaileak leku horren gaineko hitzaldia eskainiko deuskue», aurreratu dabe. «Noiz, zelan, zer izan zan, zer aurkitu daben eta beste hainbat kontu interesgarriri buruzko informazioa eskainiko deutse bertaratutakoei», gaineratu dabe Sollube 707koek.

Horren ondoren, bigarren geldialdia egitea aurreikusten dau taldeak. «Mintegitxuko baserri inguruan dagoen karobia ikusteko izango da», zehaztu dabe. Irteeran parte hartu gura dabenek aurretik izena emon beharpo dabe 676620195 telefonora deituz.