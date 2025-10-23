El servicio de teleasistencia atiende a más de 1.200 ciudadanos de Lea Artibai En Ondarroa hay 421 usuarios mientras que en Lekeitio y Markina cubre a 332 y 171 mayores, respectivamente

Los usuarios llevan un botón rojo como el de la imagen para pulsar en caso necesario.

Mirari Artime Jueves, 23 de octubre 2025

El servicio de teleasistencia Beti On que permite a ancianos y a personas con dependencias alertar de que se encuentran mal o si han sufrido una caía con solo pulsar un medallón colgado del cuello cubre en Lea Artibai a más de un millar de ciudadanos. En concreto, según los últimos datos aportados por la entidad supramunicipal se trata de un recurso imprescindible para los cuidados de 1.204 vecinos.

La asistencia telefónica permanente que es atendida durante las 24 horas del día en toda la comunidad autónoma por cerca de 200 profesionales registra su mayor número de usuarios en Ondarroa con 421 personas. A continuación, se sitúan Lekeitio y Markina con 332 y 171 mayores, respectivamente.

En espera

Completan la lista, Berriatua (40), Etxebarria (27), además de Ispaster (21) y Bolibar (12). «Se trata de un servicio social que cada año cuenta con más adeptos», han detallado desde el órgano comarcal. «En estos momentos en Lea Artibai hay 16 personas en espera para darse de alta», han añadido las mismas fuentes.

La teleasistencia está pensada sobre todo para mayores de 75 años que viven solos, aunque también se trata de una prestación que está abierta a mayores de 65 o en riesgo de dependencia, –con la dependencia reconocida– y en riesgo de aislamiento social.