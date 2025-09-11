Serrats y Azti, premiados en los 'Tuna Awards 2005' por su proyecto para recuperar la salmuera del atún La conservera de Bermeo y el centro tecnológico vasco logran un galardón internacional por 'Resaltun', una iniciativa que transforma residuos en recursos y refuerza la sostenibilidad del sector pesquero

La empresa conservera Hijos de Serrats, con sede en Bermeo, y el centro tecnológico Azti han sido reconocidos en la tercera edición de los Tuna Awards 2025 por el proyecto 'Resaltun', una solución innovadora que da una segunda vida a la salmuera generada durante la cocción del bonito. Basado en tecnología de nanofiltración, la iniciativa, de hecho, ha permitido crear un proceso de biorrefinería «capaz de regenerar y reutilizar hasta el 90% de la salmuera, reduciendo de 265 a 26,5 toneladas la cantidad de residuo a gestionar», explicaron. De este modo, Serrats evita vertidos, disminuye de forma notable su impacto ambiental y mejora la eficiencia de sus operaciones de cocción.

Además, 10% restante de la salmuera, «rico en proteínas marinas de alto valor», desatacaron, también ha sido objeto de investigación «para su uso como ingrediente en alimentación humana o animal, así como en la producción de biofertilizantes».

El premio convocado por las organizaciones Anfaco-Cytma, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del apartado de Economía Circular, distingue innovaciones que refuerzan la sostenibilidad del sector pesquero. La propuesta de la firma conservera Serrats y Azti «no solo reduce residuos y desperdicio alimentario, sino que convierte un subproducto en un recurso útil para otros ámbitos, impulsando la eficiencia en toda la cadena de valor».

Ambas entidades, socias de la asociación público-privada Bermeo Tuna World Capital (BTWC), subrayan que este reconocimiento internacional evidencia el impacto de la colaboración entre empresas, centros de investigación y administraciones públicas en la transición hacia un modelo económico más responsable.

Revolución 4.0.

«El proyecto 'Resaltun' demuestra cómo la cooperación puede generar innovaciones de alcance global y contribuir a la protección de nuestros mares», destacó Maitane Leizaola, directora general de BTWC. Por su parte, el coordinador de Procesos Eficientes y Sostenibles de Aztu, Jaime Zufia, remarcó que este logro supone «un impulso para seguir desarrollando soluciones innovadoras que aporten valor real al sector».

Además, la empresa Marine Instruments, también asociada de BTWC, recibió el premio en la categoría Revolución 4.0, mientras que Zunibal, que diseña sistemas para la pesca de atún, y Bolton Food, dedicada a prestar servicios integrales de comercialización, resultaron finalistas.

