El sector conservero logra subidas salariales y mejoras en igualdad Un grupo de mujeres prepara anchoas en una conservera. / M. B. El preacuerdo sobre el nuevo convenio deberá ser refrendado por las bases sindicales y ha supuesto la desconvocatoria de las jornadas de paro MIRARI ARTIME GERNIKA-LUMO. Martes, 20 noviembre 2018, 01:00

La patronal de las conserveras de Bizkaia y los sindicatos CCOO, LAB y UGT alcanzaron ayer un preacuerdo sobre el nuevo convenio laboral del sector que afecta a cerca de un millar de mujeres que trabajan en empresas asentadas básicamente en Bermeo, Berriatua, Lekeitio y Ondarroa. Tras la firma de ese principio de acuerdo, decidieron desconvocar los paros que tenían previsto llevar a cabo mañana, así como el jueves y viernes de esta semana. Representantes sindicales, detallaron que el documento base suscrito entre las partes tiene una vigencia de tres años y contempla subidas salariales anuales del IPC más un 0,25%.

Asimismo, incluye mejoras en las licencias, analizar las categorías y la constitución de una comisión para redactar un plan de igualdad en las empresas que cuenten con más de 50 trabajadoras. Además, se ha incluido la posibilidad de acumular horas entre delegadas de un mismo sindicato o empresas y mantener lo conseguido con anterioridad.

«Las movilizaciones realizadas en los últimos meses tanto en la puerta de las conserveras, como frente a la patronal Cebek y el peso de la huelga convocada para esta misma semana, han provocado que la patronal de su brazo a torcer», declararon representantes sindicales.

Precariedad laboral

Tras convocar de urgencia una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio sectorial y después de varios recesos, «se ha concretado una mejora de la oferta económica por parte de la patronal en los términos que se venía reclamando de aumentar los salarios por encima del poder adquisitivo», detallaron.Entre los avances logrados, las afectadas también hicieron hincapié en los progresos conseguidos en materias de licencias e igualdad.

De hecho, una de las denuncias sindicales más notables ha sido la advertencia de que el sector conservero se encuentra «altamente feminizado», de manera que «una vez más la precariedad se viste con rostro de mujer», criticaron. La mayoría de las operarias son fijas discontinuas y trabajan por temporada de bonito o de anchoa y tienen contratos temporales.

«Estás sujeta a que la empresa te llame cuando quiera y si tienes una actividad de por medio, la tienes que dejar, aunque sólo sea para tres días», lamentan. Por eso, «hemos venido reclamando un convenio digno para luchar contra la precariedad laboral y lograr mejores condiciones, sin discriminaciones», insistieron.

Las condiciones incluidas en los preacuerdos tendrán que ser ratificadas por las bases sindicales. Por otra parte, CCOO ha criticado la actitud de ELA por considerar que «en su línea de desprestigiar y torpedear los convenios sectoriales, no sólo no ha apoyado ninguna de las movilizaciones de las conserveras, sino que no ha querido respaldar este preacuerdo», señalaron.