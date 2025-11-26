La ruta del vino y del pescado que cruza Lea Ibarra salta a las redes sociales La Mancomunidad impulsa el desarrollo de una página web y la creación de perfiles digitales

Mirari Artime Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

La Mancomunidad de Lea Ibarra, formada por los municipios más pequeños de la comarca entre los que se encuentran Aulesti, Gizaburuaga, Mendexa, además de Amoroto y Munitibar, persigue consolidar la ruta del pescado y del vino – GR38.3 o Lea Naturbide– como uno de los productos turísticos estratégicos del territorio.

Con ese objetivo, los promotores de esta iniciativa acaban de adjudicar la elaboración de diversas actuaciones para incrementar su visibilidad, atraer visitantes y mejorar la experiencia del turista mediante medios digitales de nueva generación. La iniciativa, que tiene un presupuesto ligeramente superior a los 25.000 euros, cuenta con ayuda de los fondos europeos Next Generation.

Interacción

El plan se materializará por una parte en el desarrollo de una página web accesible –en euskera, castellano e inglés– moderna y adaptativa, orientada a la promoción turística de la ruta y a mejorar la experiencia del usuario. Además, se crearán perfiles en redes sociales con publicaciones periódicas orientadas a incrementar la interacción, el alcance y la visibilidad del destino.

«En ambos casos, las piezas y los contenidos, además de ser dinámicos, divulgativos y atractivos, tienen que ser coherentes con la identidad de Lea Naturbidea», señalaron desde la entidad supramunicipal. «Instagram será el canal principal, aunque también se promocionarán las colaboraciones en TikTok, Wikiloc y Google Maps», añadieron.