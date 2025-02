La residencia de Lekeitio se queda sin campos de voluntariado en verano por el Covid-19

mirari artime Lekeitio Martes, 12 de mayo 2020, 17:25 Comenta Compartir

La pandemia del Covid-19 ha dejado sin campo de voluntariado a las personas mayores de la residencia Uribarren Abaroa de Lekeitio. El Gobierno vasco ha decidido suspender el programa por no poder garantizar la seguridad de las personas que participan, ni el personal empleado ni el normal desarrollo del programa.

Desde hace dieciocho años, los mayores de la villa turística han recibido durante los meses de julio y agosto la visita de jóvenes procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional, con los que han compartido actividades sociales y lúdicas que dinamizaban la vida en la residencia. «Nunca es fácil tomar decisiones que no nos gustan», aseguran desde el Gobierno vasco que se encarga de organizar el programa Auzolandegiak Juvenil. Por eso, «la medida de suspenderlo ha sido complicada», añaden.

Entre las razones argumentadas para suspender el programa también figuran que «actualmente no podemos saber cuáles serán las medidas sanitarias de los próximos meses y, por ello, se ha decidido no proseguir con el programa y, por lo tanto, no se abrirá el periodo de preinscripción como tocaba ahora», indican. Desde el Ayuntamiento, por su parte, consideran lógica la decisión. «Los mayores suelen disfrutar mucho con los jóvenes», se lamentan.