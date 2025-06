Recupera su casa en Bermeo tras casi dos años okupada

Ana Flor Landa ha vuelto a cruzar el umbral de su vivienda en la calle Morondo de Bermeo después de casi dos años. Este lunes ... por la mañana, la bermeotarra ha recuperado las llaves del piso que le fue ocupado en septiembre de 2023 por un matrimonio con un bebé. Según explica, los okupas desalojaron el inmueble la noche del domingo y entregaron las llaves a la Policía Municipal de forma voluntaria.

«Estoy muy contenta, pero agotada», confiesa emocionada, asimilando el final de un episodio que le ha supuesto «un gran desgaste emocional, económico y personal». Dentro del piso, cuenta, ha encontrado una cuna y un sacaleches que pertenecían a los ocupantes. «Ya me he deshecho de todo eso. No quiero nada de esa gente», asegura con firmeza.

Nada más recuperar las llaves, lo primero que hizo fue «cambiar la cerradura». Esta tarde, Ana Flor tiene previsto salir a su calle Morondo, donde durante estos días ha permanecido sentada en una silla de playa como gesto de protesta, para agradecer el apoyo recibido. «Quiero dar las gracias a los vecinos por todo lo que han hecho por mí durante este tiempo», ha expresado.

