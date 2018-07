Reclaman en Gernika una gestión integral del agua «cercana» a Busturialdea Participantes en la concentración de ayer en Gernika. / J. E. Representantes políticos y del panorama cultural de la comarca critican el futuro ingreso en el Consorcio Bilbao Bizkaia IRATXE ASTUI GERNIKA-LUMO. Jueves, 26 julio 2018, 02:00

La fuente del Mercurio de Gernika, de cuyos cuatro grifos antaño emanaba agua de diferentes manantiales de la zona, sirvió ayer de escenario a cerca de un centenar de personas para reivindicar la continuidad de los municipios de Busturialdea en el Consorcio de Aguas de la comarca. Durante la comparecencia pública, en la que participaron representantes políticos de las localidades gobernadas por EHBildu y caras conocidas del panorama cultural y deportivo de Urdaibai, se reivindicó una gestión integral del agua «cercana» a la infraestructura y captaciones que garantiza la zona.

«La fiscalización del agua por parte de los vecinos que vivimos aquí es primordial, pero insisten en alejarnos de las posibilidades de controlar el ciclo ecológico del agua cuando la comarca ya cuenta con sus propia infraestructura para ello», denunciaron mediante un escrito. Para ello, los partidarios de mantener en sistema de funcionamiento con el Consorcio de Aguas de Busturialdea insistieron en la necesidad de «reparar la tubería de Oiz como ya está definido y si hace falta crear una nueva captación para garantizar el suministro en época de estiaje».

Los representantes de los consistorios liderados por la coalición abertzale -Bermeo, Ea, Ajangiz, Muxika y Murueta- votaron en contra de la decisión de ingresar en el organismo territorial «porque el agua no puede ser un bien privado ni se debe utilizar para hacer negocio», señaló la ex presidenta del Consorcio de Aguas de Busturialdea y alcaldesa de Ea, Iratxe Arriola. La entidad supramunicipal, con mayoría del PNV, sin embargo ha iniciado los trámites para su fusión en el de Bilbao Bizkaia. La incorporación de Urdaibai en el nuevo organismo se llevará a cabo «municipio por municipio» tras dar cuenta de las infraestructuras hidráulicas de cada uno de ellos. «El ingreso no supondrá la subida del precio del agua para los vecinos de Urdaibai», aseguraron.