El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una niña experimenta un programa a través de las gafas de realidad virtual. E.C.

La realidad virtual llega a Bermeo para promover la igualdad de género entre los jóvenes

Los vecinos mayores de 12 años podrán vivir en primera persona las desigualdades entre hombres y mujeres mediante un videojuego

Iratxe Astui

Bermeo

Martes, 7 de octubre 2025, 15:22

Comenta

Bermeo acogerá entre mañana y el viernes una experiencia inmersiva que consistirá en fomentar la reflexión sobre la igualdad de género a través de un videojuego de realidad virtual. La iniciativa, promovida por la BBK dentro de su programa 'Herriz Herri' junto con el colectivo millennial Googaz y en colaboración con el Ayuntamiento de la villa marinera (EH Bildu-Guzan), se llevará a cabo durante ambas jornadas en el parque de la Lamera o en los soportales de la plaza de Taraska del municipio costero, en caso de lluvia.

El proyecto ha sido creado por alumnos de centros profesionales de Bizkaia. «En esta ocasión, la experiencia se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 de la Agenda 2030, centrado precisamente en ese tema», explican sus impulsores. Durante las sesiones, los participantes se equiparán de gafas virtuales «para ponerse en la piel de otras personas y replantearse sus creencias y opiniones sobre las diferencias entre hombre y mujer», explicaron fuentes municipales.

Las inscripciones para participar ya están abiertas en la web de Googaz, un programa creado hace casi una década «por un grupo de jóvenes inconformistas nacidos entre los años 80 y 90» con el objeto de motivar a la juventud a pasar a la acción mediante iniciativas basadas en el aprendizaje experiencial y la gamificación. Su objetivo es «potenciar competencias clave como el pensamiento crítico, la creatividad o la colaboración para que los jóvenes tomen las riendas de sus vidas», recuerdan.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  6. 6

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  7. 7

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación
  10. 10

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La realidad virtual llega a Bermeo para promover la igualdad de género entre los jóvenes

La realidad virtual llega a Bermeo para promover la igualdad de género entre los jóvenes