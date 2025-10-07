La realidad virtual llega a Bermeo para promover la igualdad de género entre los jóvenes Los vecinos mayores de 12 años podrán vivir en primera persona las desigualdades entre hombres y mujeres mediante un videojuego

Iratxe Astui Bermeo Martes, 7 de octubre 2025, 15:22 Comenta Compartir

Bermeo acogerá entre mañana y el viernes una experiencia inmersiva que consistirá en fomentar la reflexión sobre la igualdad de género a través de un videojuego de realidad virtual. La iniciativa, promovida por la BBK dentro de su programa 'Herriz Herri' junto con el colectivo millennial Googaz y en colaboración con el Ayuntamiento de la villa marinera (EH Bildu-Guzan), se llevará a cabo durante ambas jornadas en el parque de la Lamera o en los soportales de la plaza de Taraska del municipio costero, en caso de lluvia.

El proyecto ha sido creado por alumnos de centros profesionales de Bizkaia. «En esta ocasión, la experiencia se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 de la Agenda 2030, centrado precisamente en ese tema», explican sus impulsores. Durante las sesiones, los participantes se equiparán de gafas virtuales «para ponerse en la piel de otras personas y replantearse sus creencias y opiniones sobre las diferencias entre hombre y mujer», explicaron fuentes municipales.

Las inscripciones para participar ya están abiertas en la web de Googaz, un programa creado hace casi una década «por un grupo de jóvenes inconformistas nacidos entre los años 80 y 90» con el objeto de motivar a la juventud a pasar a la acción mediante iniciativas basadas en el aprendizaje experiencial y la gamificación. Su objetivo es «potenciar competencias clave como el pensamiento crítico, la creatividad o la colaboración para que los jóvenes tomen las riendas de sus vidas», recuerdan.

Temas

Bermeo

Bizkaia