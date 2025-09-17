Más de una quincena de bares competirán por la mejor gilda de Gernika El concurso cuenta con dos categorías y un sistema de voto popular, que premiará tanto a los locales como a los clientes participantes

Gernika volverá a rendirse a la gilda, uno de los pintxos más habituales en las barras de los establecimientos hosteleros de la villa foral. A partir de este viernes, un total de 17 bares competirán por alzarse con el título de 'txapeldun' en un concurso que mezcla tradición, innovación y participación ciudadana.

Durante los próximos cuatro fines de semana, el público podrá disfrutar de las diferentes propuestas en las categorías de gilda tradicional, fiel a la receta clásica de guindilla, aceituna y anchoa; e innovadora, «que abre la puerta a las combinaciones más creativas», animan a experimentar desde la agrupación comercial 'Gernikan', organizador de la certamen gastronómico.

Los bares participantes estarán señalizados con carteles que indicarán qué versión ofrecen dentro del concurso. «Incluiremos un tercer premio para la versión del bocado que más puntuación obtenga mediante el voto popular», señalaron las mismas fuentes.

Rellenar un tríptico

Para ello, se han editado trípticos con un mapa de los locales participantes, junto con las instrucciones para emitir los votos. «Cada cliente deberá consumir gildas en tres bares distintos, para marcar en su tríptico un sello por cada pintxo. Una vez completado, lo depositará en una urna con sus datos personales y el nombre del bar en el que le hayan ofrecido su gilda favorita».

Las personas que participen en la votación popular optarán a los premios de 100 euros en metálico, cinco tarjetas para consumir gratis una gilda y un txakoli y un pack de botellas de txakoli de Bizkaia.

Gernika