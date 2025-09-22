Puertos invierte 30.000 euros en la ampliación del pantalán de Matxikorta en Bermeo La actuación permitirá acoger al nuevo buque 'Monte Gorbea' de Salvamento Marítimo, de mayores dimensiones que el actual

La dirección de Desarrollo Litoral, Puertos y Asuntos Marítimos dependiente del departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco dedicará cerca de 30.000 euros en la próxima ampliación del pantalán situado en el muelle Matxikorta de Bermeo. La obra, que ha sido adjudicada a la empresa Beldarrain Asesoramientos Marítimos S.L. responde sobre todo a la necesidad de mejorar el espacio disponible para unidades de emergencias y embarcaciones auxiliares, que actualmente operan en esa área portuaria de Bermeo.

Esta saturación, además, se verá pronto agravada, «ya que el buque 'Monte Gorbea' de Salvamento Marítimo será sustituido por otro mayor, de 21 metros de eslora y 5,5 metros de manga, lo que exige ampliar el espacio disponible para su atraque en Matxikorta», explicaron desde Puertos del Ejecutivo autonómico.

Módulo de 10 metros

El actual pantalán fue instalado en 2018 y en la actualidad da servicio, asimismo, a la unidad de la Cruz Roja, además de a botes auxiliares utilizados por los arrantzales locales para acceder a embarcaciones fondeadas en el muelle Artza de la villa marinera.

El proyecto, que se enmarca en el acuerdo para obras marítimas de mantenimiento que se ejecutan en los puertos vascos, contempla la instalación «de un módulo de pantalán flotante de 10 metros de longitud por 2,5 metros de anchura, fabricado en aluminio naval anticorrosivo y con suelo ecológico de composite», detallan las mismas fuentes. También se incorporarán elementos estructurales como vigas de acero galvanizado, anillas deslizantes, cornamusas de amarre y recolocación de 'fingers' o extensiones que facilitan los atraques existentes.

