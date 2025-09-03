El puerto de Bermeo eleva su nivel de seguridad a la altura de Bilbao y Pasaia Cámaras, lectores de matrículas e interfonos reforzarán el control del muelle comercial que actualiza su plan de protección internacional

El puerto comercial de Bermeo dará un paso decisivo en materia de seguridad y modernización con la implantación de vigilancia las 24 horas del día durante todos los días del año, además de la instalación de un sistema de control permanente con cámaras, interfonos y lectores de matrículas. El muelle, que mueve cerca de 90 buques al año con origen o destino en la Unión Europea y el Mediterráneo, se situará además a la altura de otros grandes puertos como Bilbao, Pasaia o Baiona con la actualización de su Plan de Seguridad (ISPS, por sus siglas en inglés), un protocolo que obliga a los países miembros de la Organización Marítima Internacional a proteger sus áreas portuarias frente a posibles amenazas y que contribuirá a reforzar el papel estratégico de la dársena bermeana en la red atlántica de transportes.

El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco se encargará de coordinar la actualización, que ha sido remitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para su validación definitiva. «Constituye una herramienta clave para blindar tanto buques como instalaciones frente a diferentes riesgos, desde intrusiones no autorizadas hasta incidentes de contaminación accidental», explicó el director de Puertos del Ejecutivo autonómico, Koldo Goitia. El reglamento internacional para la protección de los puertos y el transporte de mercancías, de hecho, se impuso tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que marcó un antes y un después en la manera en que la comunidad marítima internacional entiende la seguridad portuaria.

Cinco muelles de carga

El puerto de Bermeo, gestionado por el Gobierno Vasco –Bilbao y Pasaia, dependen del Estado en ese ámbito–, cuenta con cinco muelles de carga que pueden acoger barcos de hasta 125 metros de eslora y seis de calado. Por ellos circulan principalmente materiales siderúrgicos, así como sulfato, madera, papel y aluminio, gestionados por las consignatarias Marbeco y Erhardt Bermeo. Ambas compañías dan empleo directo «a unas cuarenta personas».

El refuerzo en la seguridad, por tanto, permitirá que estas operaciones se desarrollen en un entorno «más protegido y acorde con los estándares internacionales, lo que beneficiará a la competitividad del puerto», aseguraron.

No obstante, la implementación del ISPS no se limita a la colocación de cámaras o controles físicos, sino que establece también responsabilidades concretas para el personal portuario. En el resto de puertos, de hecho, la estrategia incluye «desde simulacros de contaminación marina hasta atención médica 24 horas, pasando por planes de autoprotección, sistemas integrados de gestión ambiental y centros de control de emergencias con recursos humanos y técnicos especializados», detallaron fuentes del departamento responsable del Gobierno vasco.

