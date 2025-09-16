«Pocos se van con las manos vacías», aseguran en la feria de Santa Eufemia Bermeo celebra hoy martes el último día de sus 'Andramaris' con la muestra agrícola y ganadera que precede a la quema de 'Xixili'

Bermeo despedirá hoy martes sus 'Andramaris' con la tradicional feria agrícola y ganadera de Santa Eufemia, una cita que un año más congrega a numeroso público en el parque de la Lamera y la plaza Taraska. Decenas de productores y artesanos participaron en la jornada festiva que volvió a confirmar su buen tirón y echó la persiana «con buena caja».

«Es una buena 'plaza'. Siempre hay movimiento en la feria y la gente no solo viene a pasear sino que también a comprar», coincidían varios de los más de 40 expositores que abrieron sus casetas en el recinto del parque de la Lamera de la villa marinera. El caserío de Edurtzeta Atutxa tampoco falto este año a la cita de Santa Eufemia. «Hace ya más de 30 años que venían nuestros padres y desde entonces no fallamos porque se vende bien», aseguró Izarne Zarrionaindia, que atendió sin descanso su puesto de Igorre junto a Enara Pinto. «En Bermeo hemos hecho nuestra clientela. La mayoría se decanta por los tomates y también las babas», apuntó. Los primeros se ofertaron en su caseta a 5 euros el kilo, mientras que por la misma cantidad de las apreciadas legumbres pedían 16 euros.

Mostradores con frutas y verduras, quesos, pan, repostería, miel, txakoli y sidra, entre otros manjares, se ordenaron en un recorrido que atrajo a numeroso público desde primeras horas de la mañana. «Me gusta venir en cuanto abren. Ahora voy a dejar la compra en casa y ya me quedo libre para quedar con la cuadrilla», apuntaba por su parte Oier Barrena, que cargaba con dos bolsas.

Calabaza 'Peter Pan'

Aunque la feria llegaba en el último día de los 'Andramaris' y con las carteras algo más vacías tras diez intensos días de celebraciones, todavía quedaban ganas de llenar la despensa.

«El pastel vasco siempre vuela, y también el pan. Aquí la gente sabe lo que quiere y pocos se van con las manos vacías», aseguraban en el puesto de la panadería.

Iker Villasana, del caserío 'Biortzatxu' de Arrieta, volvió a sorprender con un expositor repleto de productos novedosos. Su oferta de género incluía flores comestibles, cucamelón –con aspecto de mini sandía y sabor a pepino–, y calabaza 'pattison' o también llamada 'Peter Pan' para los más sibaritas. «A los 'cocinillas' les tienta y se los llevan para probar», apunta Villasana.

Ampliar Rafa Alegría custodia a sus animales en la plaza Taraska de Bermeo.

Aunque el certamen avícola de 'Euskal Oiloa' tuvo que suspenderse por la gripe aviar, la muestra ganadera no perdió atractivo. Las vacas, caballos, ponis y ovejas del bermeano Rafa Alegría acapararon un año más la atención de mayores y pequeños. Sus animales, que han participado en superproducciones como 'Exodus', de Ridley Scott, «van a salir también en la película 'La Tregua'», adelantó este ganadero. Para Alegría, lo más valioso de la muestra es su función pedagógica, «porque es una pena que los chavales no sepan diferenciar un toro de una vaca».

La festividad de Santa Eufemia dará carpetazo a las fiestas de Bermeo entrada la noche, con la quema de la mascota Xixili en el puerto y las luces y el sonido de los fuegos artificiales de la compañía Zaragozana.

