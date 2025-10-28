El PNV de Gernika propone crear piscinas al aire libre en el antiguo campo de fútbol de Santa Luzia La iniciativa se enmarca en un plan de cinco medidas que la formación jeltzale plantea para los presupuestos de 2026

El portavoz del PNV en Gernika, Xabier Irazabal, junto a la exconsejal del grupo nacionalista Maria Uribe, en las campas de Santa Luzia.

Iratxe Astui Gernika-Lumo Martes, 28 de octubre 2025, 18:00 Comenta Compartir

El grupo municipal del PNV de Gernika ha presentado una propuesta de acuerdo presupuestario para 2026, que incluye cinco actuaciones prioritarias con el fin de «desbloquear la falta de inversiones que sufre el municipio con los presupuestos prorrogados desde 2022», criticó el portavoz de la formación jeltzale, Xabier Irazabal. Entre las medidas planteadas por el grupo en la oposición en el Ayuntamiento de la villa foral –que gobierna la plataforma Guztiontzako Herria, liderada por el alcalde José Mari Gorroño– destaca la creación de una zona de esparcimiento con piscinas descubiertas sobre los terrenos que ocupaban el antiguo campo de fútbol de Santa Luzia, una parcela de propiedad municipal de más 5.000 metros cuadrados. El proyecto, según el PNV, «podría ejecutarse en un plazo de dos años».

En este contexto, la formación jeltzale criticó «la incapacidad» del actual equipo de Gobierno para aprobar el plan económico municipal. «Este hecho está perjudicando al pueblo por la subida de la inflación y la imposibilidad de afrontar nuevas inversiones», aseguró Irazabal. Con esta propuesta, el PNV busca «dar una respuesta constructiva y realista a las necesidades de la localidad», afirmó.

Además de las piscinas, el plan promueve la reforma integral de la Plaza del Mercado, «que da pena ver en qué pésima situación se encuentra el edificio». El objetivo, indican, es dotar a Gernika de un espacio «acorde a los tiempos y al peso del mercado semanal, considerado un referente comarcal».

Ampliación de Santanape

Otra de las propuestas es la construcción de una pista de atletismo en una parcela detrás del restaurante Zimela y la ampliación del polideportivo de Santanape en el parque de los bomberos, ahora en desuso. Su plan se centra también en elaborar un programa de recuperación de edificios municipales, cuya situación califican de «lamentable» y para los que reclaman un plan «urgente» de modernización.

El PNV propone asimismo que las subvenciones a grupos deportivos sean gestionadas «a través del Patronato de Deportes y evitar así su asignación discrecional por parte de Alcaldía».