Pesca aboga por prohibir la importación de verdel para aliviar a la flota artesanal El Gobierno vasco ha solicitado al Ministerio ayudar al sector con base sobre todo en Bermeo con paradas de actividad subvencionables

Las descargas de verdel en el puerto de Bermeo este año han sido muy escasas.

Viernes, 24 de octubre 2025

«Pescar sin agotar no es un eslogan, es una responsabilidad y cada especie tiene su momento y su límite», recalcan desde Opescaya, la asociación de productores de bajura de Bizkaia gravemente afectada por la crítica situación que atraviesa la biomasa del verdel. Como consecuencia, la brusca caída de las capturas registradas en los últimos años ha golpeado de lleno a la flota artesanal con base principalmente en Bermeo.

El delicado momento que viven una veintena de unidades que operan en la villa marinera ha llegado al Parlamento vasco a través de una pregunta planteada por la representante bermeana de EH Bildu, Naiara Fernández. «No es una preocupación reciente, pero la situación está empeorando hasta llegar a ser insostenible para algunos barcos, ya que la pesca del verdel es su principal fuente de ingresos», ha explicado.

La peor costera de la década se ha cerrado con la captura de 538 toneladas, el 14% de sus posibilidades y muy lejos de las 1.100 apresadas en 2024. «La flota más artesanal, las que utilizan anzuelo, apenas ha conseguido ganancias y ha tenido rendimientos bajos, aunque este año el Gobierno vasco ha concedido ayudas compensatorias», ha manifestado.

Las previsiones además no son nada favorables ante la recomendación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) de disminuir hasta un 77% las posibilidades pesqueras de esta especie de cara a la próxima temporada.

Sobreexplotación

De ahí que de cara a garantizar la rentabilidad del sector y especialmente aliviar a los arrantzales artesanales, el departamento de Pesca del Gobierno vasco aboga por «prohibir importaciones de manera justa y no discriminatorio al amparo del nuevo marco reglamentario aprobado por la UE», ha detallado la consejera Amaia Barredo, quién ha recalcado que «aún así la situación es muy compleja».

En ese sentido, ha adelantado que han pedido al Ministerio «a que inste a Europa que se cumplan y respeten los acuerdos de reparto de cuotas o que de lo contrario prohíba esas importaciones a la UE». También ha indicado que el Ejecutivo autónomo ha reclamado «poder seguir apoyando al sector pesquero vasco y en especial a la flota artesanal mediante posibles paradas de pesca subvencionables», ha manifestado.

El paquete de medidas incluye asimismo la posibilidad de ejecutar un reparto más flexible de las cuotas y de los mecanismos de intercambio entre las diferentes artes –arrastre, cerco y anzuelo– que se dedican a esta pesquería.

Para los arrantzales, por su parte, «las cuotas unilaterales, por parte de Noruega, Islas Feroe e Islandia, que exceden ampliamente las recomendaciones científicas sumado a que no se les aplican las penalizaciones correspondientes por excesos de captura, ha creado una tormenta perfecta para la sobreexplotación».

Reunión

Por otra parte, pescadores de ambos lados de la frontera se reunirán el próximo martes en la localidad francesa de Ciboure con una delegación de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo para conocer la situación del sector en el Golfo de Bizkaia y plantear soluciones conjuntas.

En la comitiva de la UE tomarán parte la eurodiputada socialista Idoia Mendia (S&D), así como la del PNV, Oihane Agirregoitia (Renew). Como representantes del sector vasco, por su parte, acudirán el presidente de la Federación de cofradías de Bizkaia, Eusebio Arantzamendi y los directores de la asociación de productores de bajura (Opescaya), Aurelio Bilbao e Ioritz Bilbao. También estarán sus homólogos de los puertos guipuzcoanos.

Entre los asuntos que analizarán figuran la gestión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y el impacto de medidas como las vedas de un mes activadas a principios de 2024 y principios de 2025 en aguas francesas del Golfo de Bizkaia, que afectaron a aproximadamente 300 buques, principalmente de Francia y España.

«Sobre todo, podremos escuchar a los arrantzales y como a lo largo del tiempo se han moldeado las relaciones entre el sector y los ecosistemas marinos», han adelantado.