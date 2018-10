Persecución de película en Gernika para detener a un hombre drogado que huía de una patrulla Control de la Ertzaintza. El acusado, de 31 años, protagonizó una temeraria fuga de los ertzainas circulando en sentido contrario, saltándose semáforos en rojo y poniendo en peligro a viandantes que tuvieron que saltar y correr para esquivar el coche GABRIEL CUESTA Sábado, 20 octubre 2018, 10:59

Las calles de Gernika fueron el pasado miércoles escenario de una persecución policial de película, aunque en esta ocasión se trataba de una situación real. Según ha hecho público hoy el Departamento de Seguridad, la peligrosa fuga la protagonizó un hombre de 31 años que trataba de escapar de una patrulla de la Ertzaintza porque los agentes le intentaron dar el alto al identificar su coche por haberse saltado un control de alcoholemia hace unos meses.

Eran las siete de la tarde cuando el varón trató de dar esquinazo a los agentes conduciendo de una forma temeraria, que puso en peligro a los peatones que paseaban por la localidad. Fue en Muxika donde la Ertzaintza activó los luminosos y la acústica del vehículo policial para indicar al conductor que se detuviera. Pero éste hizo caso omiso y trató de poner pies en polvorosa. Comenzó a circular en dirección contraria a toda velocidad, se saltó semáforos en rojo y todo tipo de señales... Y bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Muchos vehículos tuvieron que frenar bruscamente a su paso para evitar sufrir un accidente. Incluso algunos peatones saltaron y corrieron para esquivar el coche y no ser atropellados.

La patrulla de la Policía vasca necesitó otros recursos policiales de apoyo para finalmente cortarle el paso en la calle San Bartolomé. Allí el conductor que se negaba a salir del coche y presentaba una actitud agresiva. Finalmente fue inmovilizado, se procedió a su detención por un delito contra la seguridad vial y otro por atentado contra agentes de la autoridad. Asimismo, se le abrieron expedientes administrativos por no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos y por no haber realizado la transferencia del coche adquirido a un particular y por conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes.