La pastelería Tate de Markina compite en Milán por el título de mejor panettone artesano El repostero Martxel Iridoy ha elaborado dos piezas de fruta y chocolate para coronarse entre los diez finalistas de España, Portugal y Andorra

Con gran entusiasmo y expectativas y con la intención de regresar con el premio, la pastelería Tate de Markina compite este miércoles en la ciudad italiana de Milán por coronarse con el título de elaborar el mejor panettone artesanal de España, Portugal y Andorra de este año.

«Vamos con toda la ilusión a ganar, a luchar a tope, pero si no es así, también nos quedamos muy contentos porque en el certamen hay un gran nivel profesional», asegura Martxel Iridoy, el autor del típico dulce navideño que deberá defender sus piezas, precisamente en la cuna del panettone, ante un exigente jurado formado por reconocidos chefs y pasteleros internacionales.

Para determinar quién es el ganador entre los diez candidatos –que han superado el corte inicial en el que han tomado parte 300 aspirantes–, el tribunal puntuará la técnica, el sabor, la textura y la creatividad de los autores.

Los propietarios de la firma markinarra, que en el año 2008 recibió el premio 'Jose Mª Busca Isusi' a la mejor pastelería de Euskadi concedida por el Gobierno vasco, han viajado a la cuna del panettone con las piezas elaboradas en su horno del centro del municipio.

«Es un proceso largo, cada una requiere un mínimo de 48 horas y además está más jugosa unos tres días después», detalla Iridoy que pasó el primer corte con uno de estilo clásico.

Ahora, para la gran final ha preparado uno de chocolate y otro de frutas. En su búsqueda por reinterpretar el clásico italiano con una visión innovadora, ha tirado de productos de 'Km0'. «En el de frutas, hemos metido de aquí, de nuestra tierra: nuez, membrillo y pera», detalla. «En el de chocolate, por su parte, he incluido tres clases diferentes, cargando mucho pero equilibrando la masa y creo que hemos conseguido un dulce muy bueno», asegura el repostero.

Cuarta generación

«En Milán explicaremos los motivos por los que hemos seleccionado esos ingredientes, detallaremos todo el proceso y lo defenderemos como el mejor», argumenta el repostero que representa la cuarta generación que asume las riendas del negocio puesto en marcha por la familia de su mujer.

En concreto, por el abuelo Bernardo de Aretxabaleta, que en 1936 abrió el Tate como una tienda de ultramarinos en la que se hacían velas, chocolate y cocotes, que se han convertido en emblema de la casa hasta hacerse un hueco en los manuales más importantes de repostería.

«Nunca pensé que andaría por estos lares después de dedicarme a la mar en el barco de la familia», reconoce Iridoy. «Hace tres que nos animamos a elaborar panettones y vamos poco a poco, pero siempre mejorando la receta», recalca.