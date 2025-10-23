La oposición de Gernika respalda cuatro planes pese a su «fricción» con el alcalde Gorroño El Ayuntamiento de la villa foral ha dado luz verde a nuevas inversiones de más de 2,2 millones de euros, entre ellas la ampliación del área de recreo de Mestikabaso

El Ayuntamiento de Gernika ha aprobado en su última sesión plenaria, celebrada a última hora del miércoles, las transferencias de crédito necesarias para poner en marcha cuatro proyectos de inversión, pese a continuar funcionando con un presupuesto prorrogado desde 2022. Las iniciativas, impulsadas por el equipo de Gobierno de Guztiontzako Herria (GH), contaron con el respaldo de EH Bildu, cuyo portavoz, José Ramón Bilbao 'Buli', subrayó desde el inicio del pleno que, «a pesar de la imposibilidad de consensuar planes con el resto de partidos, actuaremos con responsabilidad porque Gernika tiene que avanzar de alguna manera».

Por su parte, la formación del PNV, también en la oposición, mostró su desacuerdo en varios puntos y denunció «la falta de diálogo y de una visión estratégica a largo plazo para el municipio», según señaló el portavoz jeltzale, Xabier Irazabal. El representante nacionalista reprochó al alcalde José Mari Gorroño su forma de gestionar y le advirtió de que «esto no es manera de llevar un pueblo». «Lo único que se está haciendo son obras de mantenimiento, reposición y alguna mejora, pero no se va más allá», añadió, asimismo.

La actuación más destacada que salió adelante será la ampliación y cubrición del área deportiva de Mestikabaso –1.290 metros cuadrados–, que incluirá una zona para la práctica de gimnasia de calistenia de 160 metros cuadrados. El proyecto, valorado en 1,3 millones de euros, fue aprobado con los votos de GH y EH Bildu, y la oposición del PNV.

También salió adelante la instalación de placas fotovoltaicas en el polideportivo de Santanape, con 272 paneles capaces de generar 122 kilovatios. La inversión, de 159.000 euros, cuenta con una subvención de 75.000 euros y permitirá ahorrar 25.500 euros anuales, «el 25% del consumo actual», destaco el concejal responsable del área de Deportes, Jon Lejarraga. Este punto fue aprobado con el apoyo de GH y EH Bildu, mientras que el PNV optó por la abstención.

El pleno dio asimismo luz verde, por unanimidad, a una partida de 300.000 euros del remanente para la reparación del puente más cercano a Idiga, uno de los dos pasos sobre la ría dañados por el tráfico pesado que se dirige a diario a la estación depuradora (EDAR). Según explicó el concejal Iñaki Gorroño, «el deterioro acumulado hace necesaria su sustitución completa».

Desgaste político

El cuarto proyecto aprobado, con el voto en contra del grupo nacionalista, es la urbanización del tramo de la calle Juan Calzada, comprendido entre los números 63 (Cruz Roja) y 101 (Baraiazarra). Con un presupuesto de 507.000 euros, los trabajos contemplan «la ampliación de las aceras a más de tres metros, la instalación de pavimento granítico y la sustitución de los bolardos tipo bola por pivotes», según detalló el alcalde José Mari Gorroño.

La sesión plenaria, en la que nuevamente se evidenciaron las diferencias entre los grupos políticos que conforman el Consistorio gernikarra dejó entrever cierto desgaste político. Mientras el mandatario de Gernika defendió el ritmo de ejecución de proyectos municipales, tanto EH Bildu como el PNV mostraron su cansancio ante un clima que consideran «poco cooperativo y falto de planificación global» para el futuro de la villa foral.