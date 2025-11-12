Ondarroa sube un 380% la basura a los pisos turísticos y un 30% al resto La Corporación también ha dado el visto bueno a incrementar un 10% las cuotas del polideportivo de Zaldupe y las de la escuela de música

El Ayuntamiento de Ondarroa ha dado el visto bueno a los nuevos impuestos y tasas municipales que cobrará a partir del año que viene. Entre las principales novedades acordadas con los votos favorables del equipo de Gobierno dirigido por EH Bildu y la abstención del PNV, único partido en la oposición, destaca la subida de hasta un 380% del recibo de las basuras que tendrán que pagar los propietarios de los pisos turísticos de la localidad.

«La tarifa que se les aplicará a esas viviendas pasa a ser la misma que la de los alojamientos hoteleros, en lugar de la de las casas a las que se les aplicará un 30% para cubrir el coste del servicio según la normativa europea», han señalado la alcaldesa Urtza Alkorta.

Como consecuencia, los 34 inmuebles registrados de manera oficial para su uso turístico pasarán de pagar 36,71 euros cada tres meses a desembolsar 176,09. En el caso de las familias, tendrán que abonar 36,7 euros, también trimestralmente, mientras que para los bares, restaurantes y sociedades gastronómicas la factura rondará los 184 euros y 177 para los comercios.

Desde el PNV han argumentado su abstención por «las prisas que han marcado todo el proceso», según ha declarado el portavoz jeltzale, Aitor Basterretxea. «Además, la tasa de la basura subió el pasado año un 25% y este un 30%», ha añadido. Para la regidora, «precisamente si no se llega a realizar de esa manera, el incremento hubiera sido de una sola vez un 55%».

En esa misma línea, la primera edil ha adelantado que el Ayuntamiento ha invertido 70.000 euros en el nuevo modelo de recogida de basura que se implantará en la comarca a través de la Mancomunidad en el que se bonificará al que más recicla.

'Tarifas baratas'

'

Los ciudadanos de la villa costera también notarán un incremento del 10% en las cuotas del polideportivo municipal de Zaldupe y en las matrículas de la escuela de música Pedro María Unanue. «Hasta ahora, las tarifas de las instalaciones deportivas han sido las más baratas de la zona», han detallado las mismas fuentes. «Las de la escuela de música, por su parte, no se habían actualizado desde el ejercicio de 2017», han explicado.

La Administración local, por otra parte, facilitará la sustitución de bañeras por platos de duchas a los empadronados mayores de 70 años, bonificará el impuesto a los vehículos híbridos y eléctricos y empezará a cobrar tres euros por persona las visitas guiadas que se realizan desde la oficina de turismo.