Ondarroa sensibiliza a los más jóvenes sobre la soledad no deseada La exposición itinerante 'Mercedes' ha propiciado encuentros intergeneracionales entre alumnos de las escuelas y mayores del centro de día

La llegada a Ondarroa de la exposición itinerante de la BBK, 'Mercedes, la soledad no deseada', ha propiciado la celebración de encuentros intergeneracionales entre los escolares del colegio público de Zaldupe y los de la ikastola Zubi Zahar con personas mayores de 65 años del centro de día IMQ Igurco de la localidad, perteneciente a la red de infraestructuras sociales de la Diputación.

Durante la sesión celebrada este viernes, los chavales han tenido la oportunidad de presenciar el video de la muestra que tiene como protagonista la escultura hiperrealista realizada por Rubén Orozco. A continuación, han llevado a cabo una reflexión conjunta e intergeneracional sobre las sensaciones que han experimentado.

Posteriormente, la psicóloga del centro de día ondarrés, Garazi Maturana, ha realizado una breve exposición sobre la soledad no deseada, dando voz a usuarias del propio centro de día, que han dado su testimonio de vida al alumnado.

«Mediante un coloquio con la psicóloga, una de las usuarias ha explicado cómo se sentía antes de acudir al centro de día –tras un proceso de duelo–, los beneficios que le ha traído acudir a este recurso, así como el relacionarse diariamente con otras personas», han señalado.

Además, con el coordinador del centro de día IMQ Igurco, Elías Iriondo como moderador, han compartido entre todos experiencias de soledad, con momentos muy emotivos. Tras esta puesta en común, el alumnado ha plasmado, por escrito y a través de imágenes en un mural, las sensaciones que les ha generado la charla y lo que ellos podrían hacer en relación a esta realidad social.

A todas las edades

El objetivo de la iniciativa, ha sido «concienciar de lo que es la soledad no deseada, algo que existe y no solo en las personas mayores, ya que es una realidad que nos puede afectar en todas las edades», ha indicado Garazi Maturana.

De este modo, «los jóvenes ven la realidad, pero también lo que se puede hacer para disminuir ese sentimiento. Es una iniciativa que nos ayuda a reflexionar», ha añadido.

Para la psicóloga de IMQ Igurco, la actividad ha sido muy gratificante y emotiva. «Entrar en la exposición y ver la obra ya de por sí impacta, pero lo que realmente remueve por dentro es la reacción de los alumnos. Sus expresiones al entrar, la participación durante la charla, los dibujos y las frases es lo que más nos emociona».

