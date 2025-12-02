Ondarroa lanza 2.000 bonos para fomentar las compras en el comercio La campaña estará en marcha hasta el próximo día 13 en los 34 establecimientos y negocios adheridos

Mirari Artime Martes, 2 de diciembre 2025, 16:10

Con el objetivo de fomentar y dinamizar la compra en los comercios y pequeños negocios de Ondarroa, el Ayuntamiento en colaboración con la asociación Zatozte ha lanzado una nueva campaña de bonos que estará en marcha desde este miércoles hasta el próximo día 13.

En total, se emitirán 2.000 unidades que podrán gastarse en los 34 establecimientos que se han adherido a la campaña y en la que figuran, entre otros, desde tiendas de moda hasta jugueterías, centros de estética y floristería.

«Los clientes pueden lograr los bonos en las mismas tiendas por un coste de 10 euros cada uno que da opción a gastar 15», han señalado desde el Consistorio que sufragará la iniciativa con una partida de 10.000 euros. El máximo de tiques acumulables durante toda la campaña será de tres por cada persona.

Cercanía y calidad

«Los bonos son una herramienta eficaz para atraer clientes, activar las ventas y poner en valor la cercanía y la calidad del comercio local», han señalado portavoces del sector asociados en Zatozte. La alcaldesa, Urtza Alkorta, por su parte, ha reiterado su compromiso de continuar con el respaldo a las tiendas de la villa.

«Si queremos pueblos vivos es importante ayudar al comercio, ya sea a través de este tipo de campañas o por otras vías. Con estos bonos conseguiremos ayudar a los ciudadanos en sus compras, fomentar el comercio local y generar riqueza en el pueblo», ha añadido.