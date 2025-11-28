Ondarroa gastará la herencia de un vecino en un parking de 250 plazas El Consistorio decide invertir 1,2 millones de los 4 que legó Telesforo Urresti en recuperar el espacio anexo a Zaldupe

Ondarroa Viernes, 28 de noviembre 2025

El equipo de gobierno de Ondarroa (EH Bildu) ha decidido que ha llegado el momento de invertir el dinero heredado de Telesforo Urresti, un vecino de la localidad que en 1999 donó a las arcas municipales acciones de distintas compañías –BBVA, Iberdrola y Endesa, entre otros– que entonces tenían un valor de 2,5 millones de euros para invertirlos en «beneficio de la ciudadanía».

En la actualidad, el valor de estos títulos alcanza los 4 millones y el Consistorio ha optado por invertir una partida de 1,2 millones en adecuar los terrenos anexos a Zaldupe para acondicionar un parking con capacidad para 250 plazas. «Desde el principio dijimos que íbamos a aprovechar ese dinero para hacer inversiones estratégicas para el futuro del pueblo y esta es la primera de ellas», anunció la alcaldesa, Urtza Alkorta.

«Después de dos años de gestiones con distintas administraciones, el Ayuntamiento ha conseguido todos los permisos que se necesitan para habilitar un parking en el anexo cuyas obras saldrán a licitación en 2026», añadió la primera edil. El proyecto incluye el desvío del arroyo Zaldu, que discurre soterrado, mediante un nuevo cauce naturalizado de 66 metros, la ejecución de una pasarela peatonal para salvarlo y la urbanización del estacionamiento.

La partida se incluirá en los presupuestos municipales que la Administración costera gestionará el año que viene y que en total alcanzarán los 13,5 millones de euros, 1,5 más que el anterior ejercicio debido al incremento en los Udalkutxa de la Diputación.

«Son unos presupuestos ambiciosos, adaptados a las necesidades de la ciudadanía», recalcó la regidora. «Hemos recogido las inquietudes de los vecinos, analizado las necesidades y tenemos claras las prioridades, que se sumarán a nuevos planes en infraestructuras que se materializarán en próximos años», subrayó.

Críticas del PNV

Los planes económicos fueron aprobados con los votos favorables de EH Bildu y el rechazo del PNV, único partido en la oposición, «porque carecen de la planificación, información y seriedad que merecen los ondarrutarras», manifestó el portavoz jeltzale, Aitor Basterretxea. Tras criticar que «los presupuestos no son un mero trámite sino que requieren un análisis serio, profundo y responsable», lamentaron que la cantidad dedicada a inversiones se limite a 205.000 euros. «Esa partida no permite afrontar proyectos estratégicos, ni el mantenimiento urbano, ni mejorar los servicios que demanda la ciudadanía. Es un plan presupuestario que no mira al futuro», subrayó Basterretxea.

Desde EH Bildu, por su parte, anunciaron su próxima hoja de ruta que incluye la redacción del plan para recuperar el edificio de Celedonio Arriola como nueva sede administrativa (170.000), así como la transformación de la plaza de abastos (22.180) y la integración de un frontón cubierto en la cancha del polideportivo municipal Zaldupe (100.000). También se encargará por un importe de 20.000 euros un anteproyecto para conocer la situación en que se encuentra el auditorio. «Son asuntos que siempre han estado encima de la mesa y ya es hora de abordarlos», matizó la concejal de Urbanismo, Irina Alkorta.

Entre las actuaciones más destacadas figura el traslado de las dependencias de la Policía Municipal a la planta baja de la antigua escuela de pesca, en la calle Iñaki Deuna. Esta iniciativa, que requerirá un desembolso de 50.000 euros y que persigue acercar y mejorar el servicio.

La Administración local adquirirá también terrenos en el barrio de Larruskain, donde está el manantial que abastece a la localidad. «Se trata de una inversión de 43.000 euros para un total de 114.667 metros cuadrados, por su importancia en la conservación del río Artibai y sus arroyos», explicaron las mismas fuentes.