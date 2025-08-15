El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de la mezquita de Ondarroa S. G.

Ondarroa denuncia un ataque racista contra la mezquita

T. Nieva

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:15

Cuando la tensión generada en España a cuenta de los incidentes xenófobos registrados en las localidades murcianas de Torre Pacheco y Junilla sigue sin desinflarse, el Ayuntamiento de Ondarroa emitió ayer un comunicado en el que denunciaba «con la máxima contundencia» el ataque racista registrado por la mañana contra la mezquita de la localidad. El ataque, del que no se dieron mayores detalles, se produjo a primera hora de la mañana y fue notificado a los servicios municipales por un vecino. «Ondarroa es un municipio plural que nunca tolerará actos de esta naturaleza», reivindicó el Consistorio.

