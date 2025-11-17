El Museo del Pescador de Bermeo abre su mirada al trabajo invisible de las mujeres del mar El centro cultural inaugura la exposición 'En el embate de la ola. Mujeres y mar en el siglo XX', que se podrá visitar hasta septiembre de 2026

La diputada de Cultura Leixuri Arrizabalaga -en el centro- visita este lunes la nueva exposición del Museo del Pescador de Bermeo.

Iratxe Astui Bermeo Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:02

El Museo del Pescador de Bemeo inauguró ayer la exposición titulada 'En el embate de la ola. Mujeres y mar en el siglo XX', que reivindica y pone en el centro «la fuerza, el trabajo y la memoria» de las mujeres que sostuvieron la industria pesquera durante el pasado siglo. La muestra, que se podrá visitar hasta el 27 de septiembre del año que viene, se concibe en palabras de la diputada de Cultura, Leixuri Arrizabalaga, como «un espacio para repensar la historia marítima desde una perspectiva de género», que desborda los relatos tradicionales centrados casi en exclusiva en la figura del arrantzale.

«Se ha construido desde lo introspectivo y desde lo emocional», con el propósito de situar en el centro «el trabajo de las mujeres en su relación con la mar», subrayó por su parte Amaia Apraiz, comisaria de la exposición junto con Asier Romero. El discurso expositivo, de hecho, está diseñado como «un espacio de reflexión que cuestiona estereotipos, silencios y ausencias», apuntaron ambos historiadores.

Ampliar Hornacina de san Felicísimo, una de las piezas qe se muestran en la exposición del Arrantzaleen Museoa de Bermeo.

Huye de las simplificaciones binarias que dividen los trabajos en masculinos y femeninos», y propone en su lugar «mirar con los dos ojos, con profundidad de campo», matizó Apraiz.

Objetos testimoniales

El centro de la sala se configura, además, como un espacio simbólico y comunitario. Presenta «un círculo de sillas con una pila de redes que representa la solidaridad y el compañerismo, la espuma que queda en la orilla tras el embate de la ola», explicaron. La muestra recoge asimismo objetos cedidos por vecinas y familias vinculadas al sector «como una hornacina de san Felicísimo, las botas con las que se protegen del agua las trabajadoras de las fábricas, cajas de madera, cestas… que son el único testimonio material de estas vidas laborales», apuntaron.

La muestra se completará con un programa de cinco conferencias y otras tantas visitas guiadas, además de una mesa redonda que se anunciarán en el Arrantzaleen Museoa. Asimismo, está prevista la publicación de un catálogo sobre la exposición para mediados del mes que viene.

