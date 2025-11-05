El Museo de Bakio invita a degustar la historia del chacolín La muestra dedicada al vino vasco «con nombre propio» reúne piezas «auténticas» de una antigua bodega local, además de recrear una taberna de txakoli

Lo primero que llama la atención al entrar en la nueva exposición del Museo del Txakoli de Bakio es su título: 'Chacolí, el vino vasco con nombre propio'. El término escrito con «ch» sorprende a los visitantes más habituados a la grafía en euskera 'txakoli'. «Sí, con 'ch' e incluso terminado en 'n', porque este vino tiene nombre propio», aclaró el historiador, arqueólogo y comisario de la muestra, Juanjo Hidalgo. Esa forma, explicó, es precisamente la que distingue al vino vasco del resto, en su contexto histórico y lingüístico.

El Museo del Txakoli de Bakio inauguraba así esta mañana del miércoles su primera exposición dedicada a la historia, la cultura y el origen etimológico del vino, «que no es solo una bebida, es una expresión viva de nuestra historia, que encierra siglos de tradición», destacó, por su parte, la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga.

La muestra titulada 'Chacolí el vino vasco con nombre propio' no se limita a celebrar la tradición del txakoli desde su aspecto folklórico sino que ofrece al visitante una mirada «rigurosa y documentada» sobre el universo del vino autóctono. «Las siete unidades expográficas van más allá de la anécdota y se presentan como un tema susceptible de ser estudiado desde el punto de vista de la investigación y el rigor científico», apuntó Hidalgo.

La sala, que se podrá visitar hasta agosto de 2026, combina materiales arqueológicos, documentos históricos, objetos etnográficos, recursos audiovisuales y espacios recreados, que permiten sumergirse en el mundo del apreciado caldo. «Hemos conseguido recrear una bodega gracias a las herramientas y utensilios que conservan en el caserío 'Balandar' de Bakio, a pesar del declive que vivió en su momento la elaboración del txakoli», señalaron las mismas fuentes. Entre las piezas más destacadas figuran, asimismo, las singulares jarras en las que se servía antiguamente el vino en los chacolis, además de semillas de vid halladas en excavaciones, prensas tradicionales y mapas históricos.

Programa de conferencias

Otro de los atractivos de la exposición es la recreación de una taberna tradicional, donde se evocan las coplas, los ritos y el ambiente popular que rodearon durante siglos el consumo del vino vasco. El recorrido incluye además referencias a la toponimia, la arquitectura rural y las costumbres festivas vinculadas al txakoli.

El Museo del Txakoli de Bakio completará la exposición con charlas temáticas y visitas guiadas sobre aspectos «como el papel de las mujeres en el entorno rural, las teorías sobre el origen del término o los utensilios empleados en los lagares», avanzó, por su parte, la directora del centro foral de Bakio, Aixa Gaztelu.

