Imagen del Ayuntamiento de Murueta. Iratxe Astui

Murueta inicia la ronda de visitas para recabar las necesidades de los vecinos de sus barrios

El Ayuntamiento activa el programa 'Auzo Batzarrak' para explicar los proyectos municipales en marcha

Iratxe Astui

Murueta

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:43

El Ayuntamiento de Murueta (PNV) ha puesto en marcha una agenda de reuniones abiertas con el objetivo de reforzar la participación ciudadana y estrechar la colaboración con los vecinos de la localidad. La iniciativa, integrada en el programa 'Auzo Batzarrak', persigue «mantener un contacto directo con todos y crear espacios en los que puedan exponer ideas, preocupaciones y propuestas y de paso darles a conocer de primera mano los proyectos municipales que están en marcha», apuntó el alcalde de Murueta, Julen Karrion.

El primero de los encuentros tendrá lugar en Larrabe, donde el Ayuntamiento se reunirá con los vecinos el viernes, en Flores Etxea, mientras que al día siguiente será el turno del barrio de Goierra. La ronda concluirá el día 29 en Kanpantxua, con otra sesión que se desarrollará en las antiguas escuelas. Todas las citas comenzarán a las 18.00 horas.

